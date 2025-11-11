Este martes, Chile sufrió una dramática eliminación en el Mundial Sub 17 que se está disputando en Qatar. La Roja juvenil venció 2-1 a Canadá, pero quedó fuera del torneo por un gol de diferencia.

Al minuto 90, Amaro Pérez tuvo el gol que le pudo haber dado la clasificación a la escuadra chilena, en una jugada donde quedó mano a mano con el portero canadiense.

El joven delantero de Universidad Católica entró al área, se sacó al arquero e intentó pegarle al arco, pero lamentablemente no remató bien.

