VIDEO. Era el gol de la clasificación: la increíble ocasión que falló Chile en los minutos finales ante Canadá en el Mundial Sub 17
Amaro Pérez quedó mano a mano con el portero canadiense, pero no pudo marcar lo que hubiese sido el 3-1 de La Roja.
Este martes, Chile sufrió una dramática eliminación en el Mundial Sub 17 que se está disputando en Qatar. La Roja juvenil venció 2-1 a Canadá, pero quedó fuera del torneo por un gol de diferencia.
Al minuto 90, Amaro Pérez tuvo el gol que le pudo haber dado la clasificación a la escuadra chilena, en una jugada donde quedó mano a mano con el portero canadiense.
El joven delantero de Universidad Católica entró al área, se sacó al arquero e intentó pegarle al arco, pero lamentablemente no remató bien.
Revisa el video
