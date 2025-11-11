“Roncador pasivo”: el fenómeno silencioso que está enfermando a quienes duermen junto a alguien que ronca

Dormir al lado de alguien que ronca no solo roba el descanso: también puede afectar seriamente la salud.

Así lo advierten los expertos en sueño de Health Intelligence Solutions (HIS), quienes acuñaron el término “roncador pasivo” para describir a las personas que, sin padecer apnea u otros trastornos respiratorios, desarrollan síntomas derivados de dormir junto a alguien que sí los sufre.

Según explica José Ignacio Marmolejo, CEO de HIS, muchas consultas médicas provienen de personas que no roncan, pero llegan exhaustas, irritables y con dificultad para concentrarse. “Nos dimos cuenta de que muchas parejas presentaban estrés e insomnio sin entender por qué. Al evaluar los casos, descubrimos que el ruido constante del ronquido las mantenía en alerta toda la noche”, señala.

El fenómeno ha sido catalogado como una “epidemia silenciosa”, ya que sus efectos no siempre son evidentes. El sueño fragmentado por el ruido interrumpe las fases profundas del descanso, generando alteraciones hormonales, somnolencia diurna, falta de memoria y aumento del riesgo cardiovascular y metabólico.

“El cerebro de quien duerme al lado de un roncador se mantiene en modo vigilancia. Aunque logre dormir varias horas, no descansa realmente”, agrega Marmolejo.

Para detectar si una persona puede ser un “roncador pasivo”, los especialistas recomiendan prestar atención a síntomas como despertares frecuentes, irritabilidad, cansancio constante o incluso la necesidad de dormirse antes que la pareja para evitar el ruido. En muchos casos, ambos integrantes terminan durmiendo mal, aunque solo uno ronque.

HIS sugiere realizarse un estudio del sueño domiciliario cuando exista sospecha de apnea o fatiga crónica.

El mensaje final de los expertos es claro: el ronquido no solo afecta a quien lo padece, sino también a quien lo escucha. Identificar y tratar este problema puede marcar la diferencia entre un descanso reparador y una rutina diaria marcada por el agotamiento.