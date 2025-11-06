;

Especialistas advierten que el consumo excesivo de matcha podría causar caída del cabello

Un estudio reveló cómo algunos compuestos del popular té japonés pueden afectar el crecimiento capilar.

Javiera Rivera

Imagen referencial

Imagen referencial

El matcha —esa bebida de intenso color verde que domina los feeds de Instagram y TikTok— podría estar detrás de un efecto secundario inesperado: la caída del cabello.

Según lo publicado por New York Post, varias mujeres están compartiendo en redes sociales su preocupación tras notar una pérdida inusual de pelo luego de incorporar este famoso té a su día a día.

Aunque el matcha es reconocido por sus propiedades antioxidantes, su consumo excesivo podría afectar a personas con ciertas condiciones previas, especialmente aquellas con niveles bajos de hierro.

Y es que, como explica la nutricionista Stephanie Schiff, del Northwell Huntington Hospital, el matcha “contiene taninos, que pueden dificultar la absorción del hierro que obtenemos a través de la alimentación”.

El hierro es fundamental para la salud capilar, y su deficiencia puede provocar caída del pelo. Por ello, Schiff advierte que, si ya existe una carencia de este mineral, beber grandes cantidades de matcha podría agravarla.

Pero no se trata de demonizar al matcha. Los especialistas coinciden en que la clave está en la moderación. Para la mayoría de las personas, una o dos tazas diarias no representan un riesgo.

Al respecto, la nutricionista Amy Shapiro, fundadora de Real Nutrition aconseja acompañar los alimentos ricos en hierro de origen vegetal con fuentes de vitamina C, como cítricos o frutillas, para mejorar su absorción.

