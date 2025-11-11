“Hay mucha paciencia de parte de los técnicos chilenos y poco reconocimiento” / Agencia Uno

En el marco de la presentación de “Rojo Histórico”, el partido amistoso con el que exseleccionados nacionales se medirán al plantel que logró la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 el 22 de noviembre en el Bicentenario de La Florida, en ADN Deportes conversamos con el portero titular de aquel plantel, Nelson Tapia.

“Se reúne la generación de Francia 98 con todos los chicos, parte de la “Generación Dorada” también. Creemos que puede ser una linda fiesta conmemorar los 25 años de la medalla olímpica, en un estadio acogedor, muy familiar", explicó el exarquero, quien hoy hace sus primeras armas como entrenador en Chile, dirigiendo a Constitución Unido.

En ese aspecto, valoró que solo entrenadores chilenos hayan ganado los títulos profesionales en Chile. “Maravilloso. Sé que hay mucha paciencia de parte de ellos y poco reconocimiento. Todos estamos buscando posibilidades, queremos formar jugadores para nuestra selección”, recalcó, abordando su presente como DT.

“Hemos tenido nuestras posibilidades, espero seguir en Constitución Unido para conformar el plantel y pelear algo bonito. Es paciencia, encontrar la directiva indicada para que nos dé las facilidades para trabajar”, aseguró Nelson Tapia, quien apuntó también a Manuel Pellegrini como próximo técnico de la selección chilena.

“Me tocó conocerlo en el 90 en una de las primeras preselecciones. Después el 92 en O’Higgins y 93 en la selección. Lo conozco bastante. Es el mejor técnico de nuestro país”, dijo, aunque valoró también la gestión actual de Nicolás Córdova.

“Sí, se ha preparado para esto. Es solamente trabajo. Creo mucho en su grupo de trabajo”, planteó Nelson Tapia, que con su pasado en la UC, donde fue campeón de Primera División en 1997, alabó la llegada de Daniel Garnero al club.

“Me alegro de que haya venido, me gusta mucho su filosofía, lo seguí mucho en Paraguay. Es una persona seria, trabajólico, y a la que le gusta la gente joven. Se arriesga. Ojalá se puedan meter en Copa Libertadores”, cerró Nelson Tapia en ADN Deportes.