¿Fin al mito de los DT extranjeros? Técnicos chilenos campeonan en todas las categorías del fútbol nacional

Con la consagración de Coquimbo Unido como campeón del torneo de Primera División, el fútbol chileno volvió a tener un entrenador nacional levantando el título, algo que no ocurría desde 2016, cuando Mario Salas triunfó con Universidad Católica.

Esteban González vino a sumarse a una tendencia positiva para los técnicos chilenos, que en este 2025 han dominado en todas las divisiones del balompié nacional.

El primero en consagrarse fue Cristián “La Nona” Muñoz, quien se proclamó campeón de la Primera B con Universidad de Concepción, logrando el ascenso directo a la categoría de honor.

Además, en la Segunda División Profesional, los únicos dos equipos en la lucha por el título son Puerto Montt, dirigido por Jaime “Pillo” Vera, y Deportes Linares, encabezado por Rodrigo “Kalule” Meléndez; ambos entrenadores también chilenos.

Y esta tendencia no se limita solo a las ligas. En la Copa Chile también se repite el patrón, ya que la final la disputarán Huachipato, dirigido por Jaime García, y Deportes Limache, de Víctor Riveros, ambos técnicos nacionales.

Este 2025 quedará marcado como un año dorado para los entrenadores chilenos, que recuperaron protagonismo en todas las categorías del fútbol nacional, dejando apartada la hegemonía de DT’s argentinos.