Duelo de leyendas: medallistas de Sídney 2000 se enfrentarán a los campeones de América 2015 en partido amistoso

“Rojo Histórico” reunirá a dos de las mejores generaciones de La Roja en el Bicentenario de La Florida.

Este 22 de noviembre se organizará un evento histórico para recordar a las generaciones más gloriosas de la Selección Chilena.

En el Estadio Bicentenario de La Florida se llevará a cabo el “Rojo Histórico”, un partido amistoso entre los medallistas de bronce en los Juegos Olímpicos de Sídney 2.000 y los campeones de América en 2015.

Entre los futbolistas que confirmaron su participación se encuentran: Iván Zamorano, Jaime Valdés, Reinaldo Navia, Sebastián González, David Pizarro, Matías Fernández, Jean Beausejour, Waldo Ponce, Pedro Reyes, Mauricio Pinilla, Patricio Ormazábal, Cristián Álvarez, Gonzalo Jara, Milovan Mirosevic, Fabián Orellana, Manuel Ibarra, Esteban Paredes, José “Pepe” Rojas, Nicolás Peric, Claudio Maldonado, Héctor Tapia, Pablo Contreras, Rafael Olarra, Jorge Valdivia, David Henríquez y Marcos González.

Además, no se descarta que puedan sumarse otros invitados sorpresa a esta fiesta de dos generaciones inolvidables de La Roja.

Las entradas para el partido pueden adquirirse a través de Puntoticket, con valores que comienzan desde los $3.450.

