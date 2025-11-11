Tribunal de Disciplina de la ANFP rechaza denuncia de La Serena contra Limache en Copa Chile / Instagram @cdlimache

Pese a haber sufrido una humillante derrota por 8-1 en la llave global de las semifinales de Copa Chile ante Deportes Limache, en Deportes La Serena no dieron su brazo a torcer.

Fue así como el 20 de agosto hicieron una denuncia ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP para que se los diera vencedores por 3-0 del duelo de revancha en La Portada.

El argumento de los papayeros es que Deportes Limache solo dispuso en cancha durante 113 minutos de futbolistas sub 20, aun cuando el reglamento contempla que deben ser 130 minutos.

Sin embargo, la primera sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP entregó un fallo unánime en el cual desestimaron la queja de Deportes La Serena.

En el texto, al cual tuvo acceso ADN Deportes, Deportes Limache probó que tenían autorización de la ANFP para disponer la bonificación del minutaje por la convocatoria de Agustín Arce a la selección chilena.

“Se observa que existió diligencia y buena fe en el actuar del Club Deportes Limache, toda vez que ante la poca claridad y especificidad que existe en las Bases de la competencia, respecto a cuándo se entiende que un jugador no puede participar por su club por haber sido citado a alguna selección nacional, formuló la pregunta a la autoridad a quien, efectivamente, debía hacer la consulta", se lee en parte de los argumentos por parte de los jueces, recalcando que el club de la región de Valparaíso “actuó de manera íntegra y legítimamente”.

Así las cosas, Deportes Limache ya aseguró su participación en la final de Copa Chile ante Huachipato. “Estábamos tranquilos. En ningún caso no quisimos cumplir el reglamento. Preguntamos a la ANFP y teníamos respaldo mediante mail para sumar los 65 minutos, tampoco se vio reflejado en la cancha. Estaba bien ganada la llave. Yo no hubiese tenido cara para haber puesto una denuncia como hicieron ellos”, aseguró tras el fallo el presidente del club, César Villegas, a ADN Deportes.