U de Chile anuncia sanciones a hinchas por incidentes en Santa Laura: ya van 347 fanáticos azules con prohibición de acceso al estadio

El cuadro universitario laico detalló que 44 personas fueron castigadas ante los problemas contra Everton y Deportes Limache.

U de Chile anuncia sanciones a hinchas por incidentes en Santa Laura: ya van 347 fanáticos azules con prohibición de acceso al estadio

U de Chile anuncia sanciones a hinchas por incidentes en Santa Laura: ya van 347 fanáticos azules con prohibición de acceso al estadio

Este martes, la U de Chile entregó un detallado balance en torno a las medidas tomadas durante los últimos partidos que desarrolló el club en el Estadio Santa Laura.

Al respecto, plantearon que 44 personas quedaron con el código 102, que les impide ingresar al estadio, luego de los incidentes en las tribunas durante los duelos ante Everton y Deportes Limache.

De ellos, 28 fueron sancionados por traspasos entre galerías y la tribuna Andes, 2 por porte de drogas y una persona cada una por las siguientes causas: porte de arma blanca, vulneración del derecho de admisión, desorden y hurto de balones en el calentamiento previo al partido.

Los castigos mayores fueron contra un hincha de la U de Chile que invadió la cancha en Santa Laura, quien quedó impedido de entrar a la cancha por los próximos seis años; y otros nueve, sancionados por 10 años y órdenes judiciales en contra tras ser sorprendidos con uso de fuegos artificiales.

Azul Azul detalló que en lo que va de 2025 tienen 347 personas con prohibición de acceso a los estadios por diversas faltas, asegurando que son el club que más ha aplicado este recurso en el fútbol chileno.

“Universidad de Chile reitera el llamado a los asistentes a respetar las normas establecidas y confirma el compromiso de seguir aplicando, tal como lo ha hecho durante toda la temporada, los recursos que la ley faculta para que los hinchas tengan seguridad y la mejor experiencia estadio en los partidos de local de la U”, recalcaron a través de un comunicado.

