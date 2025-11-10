Huracán cayó 2-0 como local ante Newell’s Old Boys por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Argentina, en un duelo que tuvo como especial protagonista al exvolante de Colo Colo, Leonardo Gil.

Tras el pitazo final, el mediocampista nacionalizado chileno explotó de rabia por la derrota de su equipo y lanzó una grave acusación en contra de sus compañeros, que fue captada por la transmisión oficial del encuentro.

“Van para atrás, pechos fríos de mierda. Eso son”, lanzó el exjugador albo, quien tuvo que ser contenido por el técnico Frank Darío Kudelka y varios jugadores del plantel.

La molestia Gil se produce en un complejo momento para Huracán, que se encuentra en la medianía de la tabla de posiciones, aunque todavía con chances de poder clasificar a la siguiente fase del torneo.

En la próxima fecha, el “Globo” se jugará todas sus opciones cuando visite a Barracas Central el domingo 16 de noviembre, con la obligación de ganar para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación.