;

VIDEO. La grave acusación de Leonardo Gil contra sus compañeros que genera revuelo en Argentina: “Pechos fríos de mier...”

El exvolante de Colo Colo estalló contra el plantel de Huracán tras caer como local ante Newell’s Old Boys.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

Huracán cayó 2-0 como local ante Newell’s Old Boys por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Argentina, en un duelo que tuvo como especial protagonista al exvolante de Colo Colo, Leonardo Gil.

Tras el pitazo final, el mediocampista nacionalizado chileno explotó de rabia por la derrota de su equipo y lanzó una grave acusación en contra de sus compañeros, que fue captada por la transmisión oficial del encuentro.

Revisa también:

ADN

“Van para atrás, pechos fríos de mierda. Eso son”, lanzó el exjugador albo, quien tuvo que ser contenido por el técnico Frank Darío Kudelka y varios jugadores del plantel.

La molestia Gil se produce en un complejo momento para Huracán, que se encuentra en la medianía de la tabla de posiciones, aunque todavía con chances de poder clasificar a la siguiente fase del torneo.

En la próxima fecha, el “Globo” se jugará todas sus opciones cuando visite a Barracas Central el domingo 16 de noviembre, con la obligación de ganar para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación.

Contenido patrocinado

¿Peligra su presentación en Super Bowl?: Sting cancela múltiples conciertos en Florida y esta es la razón

¿Peligra su presentación en Super Bowl?: Sting cancela múltiples conciertos en Florida y esta es la razón

Spotify agrega herramienta para entender las letras de &#039;LUX&#039;: Contienen 13 idiomas distintos

Spotify agrega herramienta para entender las letras de 'LUX': Contienen 13 idiomas distintos

El crudo relato de reconocido rostro de TV sobre su lucha contra las drogas: &#039;Consumíamos para no tener hombre&#039;

El crudo relato de reconocido rostro de TV sobre su lucha contra las drogas: 'Consumíamos para no tener hombre'

¿Cómo votar por &#039;La mañana de Pablo Aguilera&#039;?: Nominado al &#039;Mejor Programa Radial&#039; del Copihue de Oro 2025

¿Cómo votar por 'La mañana de Pablo Aguilera'?: Nominado al 'Mejor Programa Radial' del Copihue de Oro 2025

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad