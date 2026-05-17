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Ministerio de Ciencia asegura que citas cuestionadas de Lincolao con Google y Meta se ajustaron a la Ley de Lobby

A través de un comunicado, la cartera desmintió irregularidades y explicó que la visita de la ministra Rincón con la comitiva de Meta a su despacho fue solo “un saludo protocolar e informal”.

Mario Vergara

Ministerio de Ciencia asegura que citas cuestionadas de Lincolao con Google y Meta se ajustaron a la Ley de Lobby

Ministerio de Ciencia asegura que citas cuestionadas de Lincolao con Google y Meta se ajustaron a la Ley de Lobby / Mario Andrés Vergara Escobar

El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación emitió este 17 de mayo un comunicado oficial para esclarecer las dudas sobre la transparencia en la agenda de la ministra Ximena Lincolao. La institución aseguró que los encuentros sostenidos con representantes de Google y Meta se realizaron bajo estricto cumplimiento de la Ley 20.730, descartando cualquier omisión en los registros de lobby.

La aclaración institucional surge tras una serie de publicaciones que cuestionaban la presencia de ejecutivos tecnológicos en oficinas gubernamentales sin una aparente inscripción previa. El Ministerio desglosó los hechos ocurridos en abril, separando las gestiones de carácter técnico de las audiencias de interés particular.

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Google: una reunión de carácter operativo

Respecto al encuentro del 4 de abril, la cartera señaló que la cita no correspondió a una gestión de lobby, sino a una mesa de trabajo con el proveedor del servicio de correo institucional. Al ser Google el administrador de la plataforma Gmail del Ministerio, la reunión con el equipo técnico de Google Admin y su partner local, BS Technology, tuvo como único fin coordinar aspectos operativos de la consola de dominio, sin abordar materias regulatorias o comerciales.

Meta: audiencia delegada y saludo protocolar

El Ministerio también precisó lo ocurrido el 9 de abril en relación con la empresa Meta:

  • Audiencia oficial: Meta solicitó formalmente una reunión vía Ley de Lobby. Sin embargo, la ministra Lincolao no pudo asistir por encontrarse realizando trámites legales tras ser agredida en Valdivia el día anterior. La cita fue delegada y sostenida por el entonces subsecretario, quedando correctamente inscrita en el sistema.
  • Visita de la Ministra Rincón: El mismo día, la ministra de Energía, Ximena Rincón, acudió al despacho de Lincolao para entregarle flores en un gesto de solidaridad. Rincón ingresó acompañada por la comitiva de Meta con la que venía de reunirse previamente en su propia cartera.

La institución enfatizó que este último encuentro fue un saludo protocolar e informal entre pares del gabinete. Al no tratarse temas de agenda regulatoria ni intereses comerciales de la empresa presente, el acto no constituyó una audiencia bajo los términos de la normativa de lobby, enfatizó la secretaría de Estado.

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