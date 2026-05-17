Arturo Vidal ya piensa en el clásico ante la UC tras golear a Ñublense: “Nos da confianza, ratifica que las cosas se están haciendo bien” / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Arturo Vidal fue una de las grandes figuras en la goleada de Colo Colo ante Ñublense, donde volvió a convertir tras ocho meses.

“Feliz por el resultado, porque necesitábamos un partido así. De verdad que esto nos da mucha confianza para lo que viene y lo que estamos haciendo nos ratifica que las cosas están haciendo bien, así que es muy importante ganar así a un equipo duro como Ñublense y disfrutar con la gente”, destacó en zona mixta, valorando su tanto y el nivel ofensivo del plantel.

“Le iba a pegar fuerte, pero vi a los cuatro defensas delante mío, la abrí y por fin salió el gol. Por la cantidad de goles, es el mejor partido, aunque hay otros partidos en que hemos jugado bien”, recalcó el “Rey Arturo”, apuntando también a la ventaja lograda en la tabla de la Liga de Primera.

“Sacamos cinco puntos, eso es lo importante. Siempre es lindo ganar, pero hacerlo como lo hicimos hoy es importante. Da mucho valor a lo que hacemos día a día”, comentó Vidal, confiado en las chances de ser campeón.

“No solo ahora, desde que vi la pretemporada, vi el ambiente y que mis compañeros se esfuerzan al máximo. Somos candidatos, más teniendo la camiseta de Colo Colo. Ahora somos más candidatos que nunca, pero la confianza la venimos teniendo desde principio de año”, recalcó, ya pensando en la visita del próximo domingo al Claro Arena.

“Tenemos un clásico que va a ser muy duro, Católica tiene un muy buen equipo, pero esto nos da confianza para seguir trabajando. Esperamos llegar 100% a ese partido. Ojalá sea una cancha buena, se ha visto que se puede jugar bien ahí”, cerró el volante de Colo Colo.