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VIDEOS. Arquero debutante en Primera División hunde a Deportes Concepción en el último lugar de la Liga de Primera

Esteban Kirkman le contuvo un penal a Joaquín Larrivey y fue clave para permitirle a Everton llevarse los tres puntos desde Collao.

Carlos Madariaga

Arquero debutante en Primera División hunde a Deportes Concepción en el último lugar de la Liga de Primera

Arquero debutante en Primera División hunde a Deportes Concepción en el último lugar de la Liga de Primera / Daniel Pino/UnoNoticias

En el cierre de la fecha 12 de la Liga de Primera, Everton complicó aún más el presente de Deportes Concepción.

El cuadro lila había ganado en la jornada anterior ante Palestino y apuntaron este domingo a ganar por primera vez en el Ester Roa Rebolledo con tal de salir del último lugar de la tabla.

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El arranque fue positivo para el elenco penquista, generándose chances en los pies de Christopher Messias y Nelson Sepúlveda.

De hecho, a los 37 minutos, Deportes Concepción tuvo la chance más clara del partido en los pies de su goleador, Joaquín Larrivey, pero Esteban Kirkman, debutante en Primera División, mantuvo en cero el arco ruletero al contener el penal del argentino, quien luego elevó su remate en el rebote que le quedó.

Ya en el segundo lapso, Deportes Concepción no pudo levantar cabeza y Everton se fue animando para generar acciones ofensivas.

Fue así como al minuto 56, tras centro de Lucas Soto, el colombiano Santiago Londoño ingresó en área chica para abrir la cuenta.

Los sureños sintieron el golpe, al punto que, al minuto 76, aprovechando una recuperación de Benjamín Berríos en la salida lila, le permitió a Braian Martínez sellar el 2-0 para Everton, tras el cual no hubo mayor reacción.

Fue así como Everton sumó su segunda victoria seguida en el certamen para llegar al séptimo puesto con 18 unidades, ilusionándose con clasificar a copas internacionales; en cambio, Deportes Concepción sigue sin ganar en casa y es colista absoluto de la Liga de Primera con 8 unidades en 12 fechas.

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