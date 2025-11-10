;

Con duelos directos: la agenda que viene para los equipos que luchan por evitar el descenso en Primera División

A tres fechas para el final del torneo, son varios los clubes que pelean por no caer a la Primera B.

El Campeonato Nacional 2025 entró en su etapa decisiva en la parte baja de la tabla. Con Coquimbo Unido celebrando el título a tres fechas del final, son varios los equipos que luchan por evitar el descenso en la Primera División.

Tras el cierre de la fecha 27, Deportes Iquique se mantuvo como colista con 18 puntos, pese a haber derrotado a Unión La Calera. Más arriba aparece Unión Española, que ocupa el penúltimo lugar de la tabla con 21 unidades.

Por ahora, los “Dragones Celestes” y los “Hispanos” estarían perdiendo la categoría, aunque hay otros elencos al borde de la zona roja. Uno de ellos es Deportes Limache, que marcha antepenúltimo con 22 puntos.

En puestos de relativa tranquilidad, se ubican Everton de Viña del Mar (26), Deportes La Serena (27) y Unión La Calera (29), por lo que todo apunta a que la definición del descenso se resolverá entre los tres equipos antes mencionados.

Cabe recordar que, al igual que en temporadas anteriores, los clubes que culminen en el último y penúltimo lugar descenderán directamente a Primera B.

Revisa la agenda de los equipos que luchan por evitar el descenso en Primera División

Deportes Iquique | 18 puntos

  • Fecha 28: Cobresal (local)
  • Fecha 29: Everton (visita)
  • Fecha 30: Universidad de Chile (local)

Unión Española | 21 puntos

  • Fecha 28: Deportes Limache (visita)
  • Fecha 29: O’Higgins (local)
  • Fecha 30: Coquimbo Unido (visita)

Deportes Limache | 22 puntos

  • Fecha 28: Unión Española (local)
  • Fecha 29: Unión La Calera (visita)
  • Fecha 30: Deportes La Serena (local)

Everton de Viña del Mar | 26 puntos

  • Fecha 28: Audax Italiano (visita)
  • Fecha 29: Deportes Iquique (local)
  • Fecha 30: O’Higgins (visita)

Deportes La Serena | 27 puntos

  • Fecha 28: Coquimbo Unido (visita)
  • Fecha 29: Palestino (local)
  • Fecha 30: Deportes Limache (visita)

