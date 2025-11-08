Terremoto en Santa Laura: Miguel Ramírez deja la banca de Unión Española tras perder ante Colo Colo / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

En Unión Española, la situación es más que crítica considerando la derrota de este sábado ante Colo Colo.

La caída en Santa Laura dejó al elenco hispano aún en zona de descenso directo y, con algunos resultados, podría quedar a cuatro puntos de salir de dicha instancia.

Una vez terminado el compromiso, Miguel Ramírez conversó con el jefe de la Comisión Arbitral, Piero Maza, y tras ello tuvo una larga reunión con los directivos de Unión Española.

En el intertanto, de hecho, “Cheíto” no se presentó a la conferencia de prensa que debe dar por reglamento.

Todo derivado de la decisión final: según información de ADN Deportes, la directiva de Unión Española le pidió la renuncia a Miguel Ramírez, aunque desde el cuerpo técnico del exdefensa aseguraron también que ellos optaron por irse para descomprimir al plantel.

Ahora habrá que ver quién se hará cargo de Unión Española para las últimas tres fechas del Campeonato Nacional 2025, buscando evitar el regreso a la Primera B luego de 25 años.

Según información de ADN Deportes, el candidato a asumir sería el exvolante Gonzalo Villagra, aunque este todavía no está convencido de hacerse cargo del presente del equipo.