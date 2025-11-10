Fidel Espinoza anuncia querella contra Manouchehri por acusarlo de corrupto: “Tendrá que demostrarlo en los tribunales”

El senador socialista Fidel Espinoza anunció que presentará una querella por injurias y calumnias contra el diputado Daniel Manouchehri, también del PS, luego de que este lo tratara de “corrupto” durante el debate de la Acusación Constitucional contra el ministro Antonio Ulloa.

El enfrentamiento ocurrió en plena sesión del Senado, luego de un comentario de Manouchehri hacia la senadora Yasna Provoste, que provocó una breve suspensión del debate.

Espinoza se acercó a increparlo, llamándolo “mala leche”, ante lo cual el diputado respondió acusándolo de corrupción. Tras el incidente, el senador denunció una “imputación grave” en su contra y aseguró que su colega “tendrá que demostrar en los tribunales de justicia” sus palabras.

“Me querellaré por injurias y calumnias”

“Quiero anunciar públicamente ante el país que me querellaré por injurias y calumnias contra este personaje”, declaró Espinoza, quien añadió que lo representará el abogado Enrique Aldunate.

El parlamentario acusó además que Manouchehri “denosta a sus adversarios de una manera realmente desquiciada” y “utiliza los casos solo para fines personales y políticos”.

Por su parte, Manouchehri reafirmó sus dichos y señaló que Espinoza “debería explicarle al país por qué lo investigan por corrupción”.