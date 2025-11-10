;

Senado aprueba acusación constitucional y destituye al juez Antonio Ulloa

La Cámara Alta alcanzó los votos necesarios para aprobar el primer capítulo del libelo.

Nelson Quiroz

Juan Espinoza

El Senado aprobó este lunes la acusación constitucional contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, tras una extensa jornada de debate en el Congreso Nacional.

Con más de los 27 votos necesarios, la Cámara Alta respaldó el primer capítulo del libelo, lo que implica la destitución inmediata del magistrado y su inhabilitación para ejercer cargos públicos durante cinco años.

Según reportes desde el hemiciclo, la votación —que aún continúa con los capítulos restantes del documento— ya garantiza la aprobación del proceso. El juez Ulloa fue acusado de haber filtrado información reservada al abogado Luis Hermosilla, vulnerando el principio de imparcialidad judicial e interviniendo en nombramientos internos dentro del Poder Judicial.

De esta forma, el Congreso concreta la salida de Ulloa del Poder Judicial, en uno de los episodios más relevantes del caso conocido como “Muñeca Bielorrusa”, que ha golpeado a la Corte Suprema y ha generado un amplio debate sobre la ética y la transparencia en el sistema judicial chileno.

