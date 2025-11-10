Nuevo video revela contradicciones en caso de la desaparición de María Elcira: apuntan contra el portero del restaurante

Un nuevo registro del día en que María Ercira Contreras, de 85 años, desapareció en el fundo Las Tórtolas de Limache, reactivó las dudas de la familia sobre las declaraciones entregadas al inicio de la investigación.

Las imágenes muestran una camioneta roja recorriendo distintos puntos del predio. Según los familiares, el vehículo pertenece a Jacinto, portero del restaurante donde la mujer fue vista por última vez.

“En su declaración dice que va a las cabañas y busca a mi abuela, pero eso nunca fue así”, afirmó Carla Hernández, nieta de la víctima, quien añadió que “él le dice a mis papás que no ha pasado ninguna señora, incluso que no ha salido nadie”.

“Hay 40 minutos de grabación perdidos”

La familia sostiene que, pese a esa versión, el hombre fue visto hablando por teléfono con la administradora del fundo y luego subiendo a su casa “en una camioneta roja, donde permanece entre 15 y 16 minutos”, detalló Hernández a T13.

La investigadora argentina Sabrina Gambazza advirtió además que el registro entregado está incompleto.

“Hay 40 minutos de grabación perdidos. Si aparece un año después un fragmento que nosotros no teníamos, no puedo garantizarle a la familia que no existan más horas de grabación de las que nos han sido informadas”, señaló.

María Ercira desapareció el 12 de mayo de 2024, en medio de una reunión familiar por el Día de la Madre. Su paradero sigue siendo un misterio un año y medio después.