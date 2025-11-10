;

VIDEO. Nuevo video revela contradicciones en caso de la desaparición de María Elcira: apuntan contra el portero del restaurante

Familia de la adulta mayor acusa inconsistencias en la versión del trabajador y denuncia que faltan 40 minutos de grabación del día en que desapareció.

Martín Neut

Nuevo video revela contradicciones en caso de la desaparición de María Elcira: apuntan contra el portero del restaurante

Un nuevo registro del día en que María Ercira Contreras, de 85 años, desapareció en el fundo Las Tórtolas de Limache, reactivó las dudas de la familia sobre las declaraciones entregadas al inicio de la investigación.

Las imágenes muestran una camioneta roja recorriendo distintos puntos del predio. Según los familiares, el vehículo pertenece a Jacinto, portero del restaurante donde la mujer fue vista por última vez.

Revisa también:

ADN

“En su declaración dice que va a las cabañas y busca a mi abuela, pero eso nunca fue así”, afirmó Carla Hernández, nieta de la víctima, quien añadió que “él le dice a mis papás que no ha pasado ninguna señora, incluso que no ha salido nadie”.

“Hay 40 minutos de grabación perdidos”

La familia sostiene que, pese a esa versión, el hombre fue visto hablando por teléfono con la administradora del fundo y luego subiendo a su casa “en una camioneta roja, donde permanece entre 15 y 16 minutos”, detalló Hernández a T13.

La investigadora argentina Sabrina Gambazza advirtió además que el registro entregado está incompleto.

“Hay 40 minutos de grabación perdidos. Si aparece un año después un fragmento que nosotros no teníamos, no puedo garantizarle a la familia que no existan más horas de grabación de las que nos han sido informadas”, señaló.

María Ercira desapareció el 12 de mayo de 2024, en medio de una reunión familiar por el Día de la Madre. Su paradero sigue siendo un misterio un año y medio después.

Contenido patrocinado

&#039;Cuidando al Cuidador&#039;: La Corporación Nacional del Cáncer (CONAC) presenta su nueva plataforma de capacitación gratuita

'Cuidando al Cuidador': La Corporación Nacional del Cáncer (CONAC) presenta su nueva plataforma de capacitación gratuita

Tras el éxito de &#039;El Muro&#039;: confirman que recordado programa de humor chileno regresará a la TV

Tras el éxito de 'El Muro': confirman que recordado programa de humor chileno regresará a la TV

Las uñas de Hailey Bieber que todas querrán tener este verano

Las uñas de Hailey Bieber que todas querrán tener este verano

Bono por Años Cotizados de hasta $100.000: ¿Cuáles son los requisitos para mujeres?

Bono por Años Cotizados de hasta $100.000: ¿Cuáles son los requisitos para mujeres?

Perfumes para el 2026: expertos adelantan las fragancias que marcarán tendencia el próximo año

Perfumes para el 2026: expertos adelantan las fragancias que marcarán tendencia el próximo año

Querido integrante de la familia Bolocco confirma separación: &#039;Estoy pasándola bien ahora&#039;

Querido integrante de la familia Bolocco confirma separación: 'Estoy pasándola bien ahora'

Greg Lake: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Greg Lake: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

¿Peligra su presentación en Super Bowl?: Sting cancela múltiples conciertos en Florida y esta es la razón

¿Peligra su presentación en Super Bowl?: Sting cancela múltiples conciertos en Florida y esta es la razón

Spotify agrega herramienta para entender las letras de &#039;LUX&#039;: Contienen 13 idiomas distintos

Spotify agrega herramienta para entender las letras de 'LUX': Contienen 13 idiomas distintos

El crudo relato de reconocido rostro de TV sobre su lucha contra las drogas: &#039;Consumíamos para no tener hombre&#039;

El crudo relato de reconocido rostro de TV sobre su lucha contra las drogas: 'Consumíamos para no tener hombre'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad