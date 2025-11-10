Presidente Boric designa al general Pedro Varela como nuevo Comandante en Jefe del Ejército / marcelo segura

El Presidente Gabriel Boric nombró al general Pedro Varela Sabando como nuevo Comandante en Jefe del Ejército para el periodo 2026-2030.

Actualmente se desempeña como Comandante de Operaciones Terrestres y es la cuarta antigüedad de la institución.

Varela sucederá al general Javier Iturriaga, quien encabeza la institución desde 2022. La decisión del Ejecutivo dejó fuera a los generales Rodrigo Pino y Cristian Guedelhoefer, quienes pasarán a retiro.

El nuevo jefe militar, considerado el candidato con mayor respaldo de La Moneda, fue recibido en Palacio de Gobierno por el Presidente Boric y la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, donde se oficializó su designación.

Con este nombramiento, el Gobierno busca garantizar una transición ordenada en la cúpula del Ejército y mantener el enfoque en la modernización institucional y la probidad interna, ejes impulsados durante la gestión de Iturriaga.