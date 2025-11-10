;

VIDEO. Presidente Boric designa al general Pedro Varela como nuevo Comandante en Jefe del Ejército: reemplaza a Javier Iturriaga

El actual comandante de Operaciones Terrestres asumirá el liderazgo del Ejército en marzo de 2026.

Martín Neut

Presidente Boric designa al general Pedro Varela como nuevo Comandante en Jefe del Ejército

Presidente Boric designa al general Pedro Varela como nuevo Comandante en Jefe del Ejército / marcelo segura

El Presidente Gabriel Boric nombró al general Pedro Varela Sabando como nuevo Comandante en Jefe del Ejército para el periodo 2026-2030.

Actualmente se desempeña como Comandante de Operaciones Terrestres y es la cuarta antigüedad de la institución.

Varela sucederá al general Javier Iturriaga, quien encabeza la institución desde 2022. La decisión del Ejecutivo dejó fuera a los generales Rodrigo Pino y Cristian Guedelhoefer, quienes pasarán a retiro.

El nuevo jefe militar, considerado el candidato con mayor respaldo de La Moneda, fue recibido en Palacio de Gobierno por el Presidente Boric y la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, donde se oficializó su designación.

Con este nombramiento, el Gobierno busca garantizar una transición ordenada en la cúpula del Ejército y mantener el enfoque en la modernización institucional y la probidad interna, ejes impulsados durante la gestión de Iturriaga.

ADN Radio
