Un momento de tensión se vivió en la Sala del Senado, en el cual cruzaron duras palabras el diputado Daniel Manouchehri y el senador Fidel Espinoza, ambos del Partido Socialista.

En la instancia, los parlamentarios se encontraban debatiendo la acusación constitucional contra el juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa.

Fue en ese contexto cuando Manouchehri nombró a algunos miembros del Senado por haber mantenido conversaciones con Ulloa, lo cual no cayó bien en los parlamentarios, quienes suspendieron brevemente la discusión por acuerdo de los comités.

Sin embargo, mientras los senadores salían de la Sala, Fidel Espinoza se enfrascó en un duro cruce de palabras con Manouchehri, quien sin tapujos le gritó “¡Corrupto!“, lo que generó el evidente malestar del senador.

