;

VIDEO. “¡Corrupto!”: el tenso cruce entre Daniel Manouchehri y Fidel Espinoza durante AC contra Ulloa

Ambos militantes del PS no se guardaron nada durante la instancia.

Juan Castillo

Juan Espinoza

Agencia Uno

Agencia Uno

Un momento de tensión se vivió en la Sala del Senado, en el cual cruzaron duras palabras el diputado Daniel Manouchehri y el senador Fidel Espinoza, ambos del Partido Socialista.

En la instancia, los parlamentarios se encontraban debatiendo la acusación constitucional contra el juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa.

Revisa también:

ADN

Fue en ese contexto cuando Manouchehri nombró a algunos miembros del Senado por haber mantenido conversaciones con Ulloa, lo cual no cayó bien en los parlamentarios, quienes suspendieron brevemente la discusión por acuerdo de los comités.

Sin embargo, mientras los senadores salían de la Sala, Fidel Espinoza se enfrascó en un duro cruce de palabras con Manouchehri, quien sin tapujos le gritó “¡Corrupto!“, lo que generó el evidente malestar del senador.

>> Revisa el video del tenso momento acá:

Contenido patrocinado

¿Peligra su presentación en Super Bowl?: Sting cancela múltiples conciertos en Florida y esta es la razón

¿Peligra su presentación en Super Bowl?: Sting cancela múltiples conciertos en Florida y esta es la razón

Spotify agrega herramienta para entender las letras de &#039;LUX&#039;: Contienen 13 idiomas distintos

Spotify agrega herramienta para entender las letras de 'LUX': Contienen 13 idiomas distintos

El crudo relato de reconocido rostro de TV sobre su lucha contra las drogas: &#039;Consumíamos para no tener hombre&#039;

El crudo relato de reconocido rostro de TV sobre su lucha contra las drogas: 'Consumíamos para no tener hombre'

¿Cómo votar por &#039;La mañana de Pablo Aguilera&#039;?: Nominado al &#039;Mejor Programa Radial&#039; del Copihue de Oro 2025

¿Cómo votar por 'La mañana de Pablo Aguilera'?: Nominado al 'Mejor Programa Radial' del Copihue de Oro 2025

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad