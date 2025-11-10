AUDIO. “Es el partido más importante del año”: en Limache ya palpitan la “final” por la permanencia ante Unión Española
“Quedan tres fechas y nos toca con ellos, que están a un punto. Sin dudas es una final”, aseguró Bastián Silva en Los Tenores de la Tarde.
Bastián Silva, jugador de Deportes Limache
Deportes Limache casi da la sorpresa este domingo cuando se enfrentó a Universidad de Chile por la fecha 27 del Campeonato Nacional. Aunque finalmente perdió, el conjunto “tomatero” llegó a estar 2-0 arriba, pero no supo mantener la ventaja.
En conversación con Los Tenores de la Tarde, Bastián Silva, volante del cuadro limachino que anotó el primer gol ante la U, se refirió a la lucha por mantener la categoría y cómo administran la presión pensando también en la final de Copa Chile a la que clasificaron.
“Estábamos haciendo nuestro juego, les cerramos bien los espacios a la Universidad de Chile y eso nos favoreció para hacer el gol y después tener el control del partido”, analizó el canterano de Colo Colo sobre el duelo ante los azules.
Acerca de la “final” por la permanencia que jugarán ante Unión Española tras la fecha FIFA, señaló: “Es un partido súper importante, si no el más importante del año. Hay que prepararlo como siempre lo hacemos, ir viendo día a día y prepararse de la mejor forma para ganarlo”.
“Quedan tres fechas y nos toca con ellos, que están a un punto. Sin dudas es una final y por eso hay que afrontarlo de la mejor manera. Vamos a estar de local y tenemos que hacerlo sentir”, agregó.
Al ser consultado también por la final de Copa Chile y cómo manejan el tener que afrontarla una vez termine el torneo, afirmó: “Nosotros estamos netamente enfocados en el Campeonato Nacional, eso es lo primero, porque si sacamos buenos resultados en las tres fechas que tenemos, nos hará llegar de la mejor manera a la final. Si no logramos mantener la categoría, no nos va a servir de mucho”, sentenció Bastián Silva.
