;

AUDIO. “Es el partido más importante del año”: en Limache ya palpitan la “final” por la permanencia ante Unión Española

“Quedan tres fechas y nos toca con ellos, que están a un punto. Sin dudas es una final”, aseguró Bastián Silva en Los Tenores de la Tarde.

Javier Catalán

Bastián Silva, jugador de Deportes Limache

Bastián Silva, jugador de Deportes Limache

06:10

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Deportes Limache casi da la sorpresa este domingo cuando se enfrentó a Universidad de Chile por la fecha 27 del Campeonato Nacional. Aunque finalmente perdió, el conjunto “tomatero” llegó a estar 2-0 arriba, pero no supo mantener la ventaja.

En conversación con Los Tenores de la Tarde, Bastián Silva, volante del cuadro limachino que anotó el primer gol ante la U, se refirió a la lucha por mantener la categoría y cómo administran la presión pensando también en la final de Copa Chile a la que clasificaron.

“Estábamos haciendo nuestro juego, les cerramos bien los espacios a la Universidad de Chile y eso nos favoreció para hacer el gol y después tener el control del partido”, analizó el canterano de Colo Colo sobre el duelo ante los azules.

Revisa también:

ADN

Acerca de la “final” por la permanencia que jugarán ante Unión Española tras la fecha FIFA, señaló: “Es un partido súper importante, si no el más importante del año. Hay que prepararlo como siempre lo hacemos, ir viendo día a día y prepararse de la mejor forma para ganarlo”.

Quedan tres fechas y nos toca con ellos, que están a un punto. Sin dudas es una final y por eso hay que afrontarlo de la mejor manera. Vamos a estar de local y tenemos que hacerlo sentir”, agregó.

Al ser consultado también por la final de Copa Chile y cómo manejan el tener que afrontarla una vez termine el torneo, afirmó: “Nosotros estamos netamente enfocados en el Campeonato Nacional, eso es lo primero, porque si sacamos buenos resultados en las tres fechas que tenemos, nos hará llegar de la mejor manera a la final. Si no logramos mantener la categoría, no nos va a servir de mucho”, sentenció Bastián Silva.

Contenido patrocinado

&#039;Cuidando al Cuidador&#039;: La Corporación Nacional del Cáncer (CONAC) presenta su nueva plataforma de capacitación gratuita

'Cuidando al Cuidador': La Corporación Nacional del Cáncer (CONAC) presenta su nueva plataforma de capacitación gratuita

Tras el éxito de &#039;El Muro&#039;: confirman que recordado programa de humor chileno regresará a la TV

Tras el éxito de 'El Muro': confirman que recordado programa de humor chileno regresará a la TV

Las uñas de Hailey Bieber que todas querrán tener este verano

Las uñas de Hailey Bieber que todas querrán tener este verano

Bono por Años Cotizados de hasta $100.000: ¿Cuáles son los requisitos para mujeres?

Bono por Años Cotizados de hasta $100.000: ¿Cuáles son los requisitos para mujeres?

Perfumes para el 2026: expertos adelantan las fragancias que marcarán tendencia el próximo año

Perfumes para el 2026: expertos adelantan las fragancias que marcarán tendencia el próximo año

Querido integrante de la familia Bolocco confirma separación: &#039;Estoy pasándola bien ahora&#039;

Querido integrante de la familia Bolocco confirma separación: 'Estoy pasándola bien ahora'

Greg Lake: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Greg Lake: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

¿Peligra su presentación en Super Bowl?: Sting cancela múltiples conciertos en Florida y esta es la razón

¿Peligra su presentación en Super Bowl?: Sting cancela múltiples conciertos en Florida y esta es la razón

Spotify agrega herramienta para entender las letras de &#039;LUX&#039;: Contienen 13 idiomas distintos

Spotify agrega herramienta para entender las letras de 'LUX': Contienen 13 idiomas distintos

El crudo relato de reconocido rostro de TV sobre su lucha contra las drogas: &#039;Consumíamos para no tener hombre&#039;

El crudo relato de reconocido rostro de TV sobre su lucha contra las drogas: 'Consumíamos para no tener hombre'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad