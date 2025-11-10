Esteban Pavez ha ido perdiendo el cariño de los hinchas de Colo Colo durante esta temporada, y su última declaración, en la que afirmó que la Universidad Católica es la institución más grande de Chile, le ha generado una nueva ola de críticas del pueblo albo.

Paulo Garcés, arquero formado en la UC y con un paso por el “Cacique”, conversó este lunes con Los Tenores de la Tarde, donde salió en defensa del volante, asegurando que su opinión es compartida por muchos.

“Yo me inicié en Universidad Católica, no en la sociedad anónima de ahora. Me formé en un San Carlos de Apoquindo donde uno iba a entrenar y pasaba por todas las ramas deportivas: hockey, atletismo, rugby, etc. Creo que las críticas a Esteban Pavez son demasiado innecesarias”, comenzó diciendo.

“Obviamente, el equipo más grande es Colo Colo por los títulos y toda la historia que conlleva, pero institucionalmente hablando, la mejor es la UC. Yo me crie ahí y me dieron estudios, educación, me dieron de todo”, agregó.

Sobre las críticas que ha recibido el capitán de los albos, señaló: “El hincha tiene memoria a corto plazo. Si vamos un año atrás, Colo Colo era campeón y con Esteban de capitán; eso se borra muy rápido. No sé si le está pasando la cuenta a Esteban, pero siempre que pisa el palito con un comentario, se quedan con lo que más genere molestia. Por ese lado, no ha tenido un buen año”.

Además, también se refirió a su futuro en el fútbol, señalando que no tiene pensado retirarse pronto. “Yo creo que en San Felipe es muy difícil que continúe por diferentes circunstancias, pero mi objetivo es seguir jugando por uno o dos años más, es lo que quiero y lo que mi cuerpo me ha permitido. Esta temporada jugué 28 partidos de 30 con 41 años. Estoy a la espera de nuevas oportunidades”, cerró Garcés.