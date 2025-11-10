;

Caso Monsalve: defensa del exministro busca extender el plazo de investigación a más de un año de la denuncia

El Séptimo Juzgado de Garantía aún no fija audiencia para debatir la petición, mientras la querellante exige cerrar la etapa y avanzar al juicio.

Martín Neut

Manuel Monsalve

Manuel Monsalve / Diego Martin

La defensa del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, presentó una solicitud para extender nuevamente el plazo de investigación en la causa donde está imputado por violación y abuso sexual contra una funcionaria de esa repartición.

Se trata de la cuarta petición realizada por el defensor penal público Víctor Providel, quien argumenta que aún no se han concretado todas las diligencias solicitadas antes de un eventual juicio oral.

Revisa también:

ADN

El último periodo de investigación venció la semana pasada, y la nueva solicitud fue ingresada antes de la medianoche del viernes.

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago deberá fijar fecha para analizar la solicitud, mientras que la abogada de la denunciante, María Elena Santibáñez, adelantó que rechazará cualquier ampliación y pedirá cerrar la investigación para avanzar a la etapa siguiente del proceso.

Si el tribunal desestima la petición de la defensa, la causa entrará en su fase final de investigación, lo que obligará al Ministerio Público a presentar la acusación formal contra Monsalve y preparar el camino hacia un juicio oral.

Contenido patrocinado

&#039;Cuidando al Cuidador&#039;: La Corporación Nacional del Cáncer (CONAC) presenta su nueva plataforma de capacitación gratuita

'Cuidando al Cuidador': La Corporación Nacional del Cáncer (CONAC) presenta su nueva plataforma de capacitación gratuita

Tras el éxito de &#039;El Muro&#039;: confirman que recordado programa de humor chileno regresará a la TV

Tras el éxito de 'El Muro': confirman que recordado programa de humor chileno regresará a la TV

Las uñas de Hailey Bieber que todas querrán tener este verano

Las uñas de Hailey Bieber que todas querrán tener este verano

Bono por Años Cotizados de hasta $100.000: ¿Cuáles son los requisitos para mujeres?

Bono por Años Cotizados de hasta $100.000: ¿Cuáles son los requisitos para mujeres?

Perfumes para el 2026: expertos adelantan las fragancias que marcarán tendencia el próximo año

Perfumes para el 2026: expertos adelantan las fragancias que marcarán tendencia el próximo año

Querido integrante de la familia Bolocco confirma separación: &#039;Estoy pasándola bien ahora&#039;

Querido integrante de la familia Bolocco confirma separación: 'Estoy pasándola bien ahora'

Greg Lake: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Greg Lake: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

¿Peligra su presentación en Super Bowl?: Sting cancela múltiples conciertos en Florida y esta es la razón

¿Peligra su presentación en Super Bowl?: Sting cancela múltiples conciertos en Florida y esta es la razón

Spotify agrega herramienta para entender las letras de &#039;LUX&#039;: Contienen 13 idiomas distintos

Spotify agrega herramienta para entender las letras de 'LUX': Contienen 13 idiomas distintos

El crudo relato de reconocido rostro de TV sobre su lucha contra las drogas: &#039;Consumíamos para no tener hombre&#039;

El crudo relato de reconocido rostro de TV sobre su lucha contra las drogas: 'Consumíamos para no tener hombre'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad