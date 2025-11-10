Caso Monsalve: defensa del exministro busca extender el plazo de investigación a más de un año de la denuncia

La defensa del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, presentó una solicitud para extender nuevamente el plazo de investigación en la causa donde está imputado por violación y abuso sexual contra una funcionaria de esa repartición.

Se trata de la cuarta petición realizada por el defensor penal público Víctor Providel, quien argumenta que aún no se han concretado todas las diligencias solicitadas antes de un eventual juicio oral.

El último periodo de investigación venció la semana pasada, y la nueva solicitud fue ingresada antes de la medianoche del viernes.

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago deberá fijar fecha para analizar la solicitud, mientras que la abogada de la denunciante, María Elena Santibáñez, adelantó que rechazará cualquier ampliación y pedirá cerrar la investigación para avanzar a la etapa siguiente del proceso.

Si el tribunal desestima la petición de la defensa, la causa entrará en su fase final de investigación, lo que obligará al Ministerio Público a presentar la acusación formal contra Monsalve y preparar el camino hacia un juicio oral.