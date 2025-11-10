;

Fiscalía confirma que cuerpo hallado en La Pintana corresponde al de Valentina Alarcón

La identificación se logró tras un operativo conjunto que permitió ubicar la vivienda donde fue hallada la joven desaparecida desde el 29 de octubre.

Fiscalía confirma que cuerpo hallado en La Pintana corresponde al de Valentina Alarcón

Cuerpo hallado en La Pintana corresponde al de Valentina Alarcón

La Fiscalía confirmó que el cuerpo encontrado este lunes en una vivienda de La Pintana corresponde a Valentina Alarcón Molina, joven de 26 años desaparecida desde el 29 de octubre.

El fiscal Ecoh, Alfredo Cerri, explicó que la identificación se logró “producto de una actividad investigativa realizada con la Policía de Investigaciones de Chile, particularmente un equipo multidisciplinario”.

Asimismo, detalló que “se pudo corroborar que la persona fallecida correspondería a doña Valentina Alarcón Molina, que era la persona que se encontraba desaparecida hace alrededor de 15 días”.

Respecto a cómo se llegó al domicilio donde fue hallada, el persecutor indicó que “diferente levantamiento de empadronamiento de testigos, seguimiento de cámaras de seguridad (...) permitieron en este caso dar con el domicilio”.

El Ministerio Público continúa con las diligencias para determinar las circunstancias del crimen y establecer la eventual participación de terceros.

