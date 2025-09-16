Caso Monsalve: Fiscalía solicita ampliar investigación ad portas de que venza plazo

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El Ministerio Público solicitó ampliar el plazo de investigación en el caso Monsalve, pues se tiene fijado que la indagatoria llegue a su fin este jueves 18 de septiembre.

“Se ingresó un escrito al tribunal solicitándose citar a una audiencia para discutir aumento de plazo en razón de diligencias solicitadas por la defensa”, informó el fiscal Xavier Armendáriz.

Al respecto, el abogado defensor de Manuel Monsalve, Víctor Providel, indicó que se va a allanar a la solicitud. “Consideramos que tal decisión es razonable , atendida a la complejidad y naturaleza de los hechos investigados”, dijo.

Agencia UNO | El abogado y defensor penal público Víctor Providel / VICTOR HUENANTE Ampliar

Además de las “diligencias que se encuentran pendientes por parte de la defensa solicitadas al Ministerio Público, y también a las propias labores de investigación que tiene la defensa que aún están pendientes. Por lo tanto, frente a esa solicitud, vamos a allanarnos”, añadió.