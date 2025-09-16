Caso Monsalve: Fiscalía solicita ampliar investigación ad portas de que venza plazo
La defensa de Manuel Monsalve señaló que quedan diligencias pendientes, por lo que “frente a esta solicitud, vamos a allanarnos”.
El Ministerio Público solicitó ampliar el plazo de investigación en el caso Monsalve, pues se tiene fijado que la indagatoria llegue a su fin este jueves 18 de septiembre.
“Se ingresó un escrito al tribunal solicitándose citar a una audiencia para discutir aumento de plazo en razón de diligencias solicitadas por la defensa”, informó el fiscal Xavier Armendáriz.
Al respecto, el abogado defensor de Manuel Monsalve, Víctor Providel, indicó que se va a allanar a la solicitud. “Consideramos que tal decisión es razonable, atendida a la complejidad y naturaleza de los hechos investigados”, dijo.
Además de las “diligencias que se encuentran pendientes por parte de la defensa solicitadas al Ministerio Público, y también a las propias labores de investigación que tiene la defensa que aún están pendientes. Por lo tanto, frente a esa solicitud, vamos a allanarnos”, añadió.
De momento, la parte querellante no se ha referido al tema. Cabe recordar que Manuel Monsalve enfrenta una investigación luego de que una subalterna lo denunciara por violación y abuso sexual.