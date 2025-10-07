Amplían en 30 días la investigación contra Manuel Monsalve; Fiscalía quería cerrar, pero accede a diligencias de la defensa / Diego Martin

El 7° Juzgado de Garantía de Santiago extendió por 30 días el plazo de la investigación contra el ex subsecretario del Interior Manuel Monsalve, formalizado en noviembre pasado por presuntos delitos de abuso sexual y violación en perjuicio de una exsubalterna. La prórroga fue solicitada por el Ministerio Público y concedida por la magistrada.

El fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, explicó que la ampliación responde a diligencias pedidas por la defensa, específicamente citación de testigos. “El interés de la Fiscalía era cerrar esta investigación, acusar y avanzar a juicio oral; entendemos el derecho a defensa y se aceptó la incorporación de estas citaciones”, señaló, evitando proyectar fechas sobre un eventual inicio del juicio.

En paralelo, sigue el flanco por inhabilitaciones. La Fiscalía Centro Norte acusó al defensor penal público de Monsalve, Víctor Providel, de coordinarse con un ciudadano uruguayo, expareja de la denunciante, para filtrar información y material audiovisual de la presunta víctima. A raíz de ello, la defensora pública Marcela Araya pidió inhabilitar a Armendáriz y al fiscal adjunto Francisco Jacir, por estar a cargo de la causa de Monsalve en la que Providel es su contraparte.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, rechazó inhabilitar a Armendáriz. Sobre Jacir, el propio Armendáriz indicó que no ha recibido una solicitud formal de inhabilitación y recordó que, por ley, los fiscales regionales resuelven estos requerimientos respecto de fiscales adjuntos.

Con la prórroga, la causa permanecerá en fase de investigación mientras se rinden los testimonios solicitados por la defensa. Luego de ello, la Fiscalía definirá si acusa y pide la apertura de juicio oral.