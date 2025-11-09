;

Mosa desestima los halagos de Pavez a la UC: “La institución más grande de Chile es Colo Colo”

El mandamás de Blanco y Negro también cuestionó las críticas públicas del director Ángel Maulén al plantel por su rendimiento esta temporada.

Carlos Madariaga

Aníbal Mosa se mostró aliviado luego de la segunda victoria seguida de Colo Colo en el Campeonato Nacional 2025 ante Unión Española.

“Muy contento, ganando a la colocolina, con uno menos, con mucho empuje cuando no está el fútbol, la gallardía que tiene esta institución. Estamos en la pelea. Quedar con un jugador 25 minutos no es fácil”, planteó el mandamás de Blanco y Negro.

Ante las consultas de los medios en Santa Laura, el líder del cuadro albo planteó sus cuestionamientos al director Ángel Maulén por sus críticas públicas al plantel.

“Ese tipo de cosas no le ayudan en nada a la institución y se genera cuando las cosas no se conversan internamente. Cualquier dirigente tiene el derecho de hacer sus críticas, pero existen los espacios de privacidad. Eso no le hace bien al club”, comentó Aníbal Mosa, que expresó su desacuerdo con lo expresado por el capitán Esteban Pavez, quien aseguró que la UC es la mejor institución de Chile.

“No las comparto. La institución más grande es Colo Colo, futbolísticamente, socialmente, por trofeos, hinchada. Las instituciones las hacen las personas y Colo Colo tiene 10 millones de hinchas”, recalcó.

“Sí, en la UC han hecho buenas cosas, no les resto méritos, pero la institución más importante, deportiva y socialmente, es Colo Colo”, concluyó Aníbal Mosa en Independencia.

