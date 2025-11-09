Milad y las críticas por su gestión en la ANFP: “Tenemos la conciencia tranquila”

Pablo Milad sigue abordando periódicamente su presente como mandamás de un fútbol chileno eliminado por tercera Eliminatoria de una Copa del Mundo y con sensaciones amargas tras la localía en el Mundial Sub 20.

Al respecto, en diálogo con La Tercera, volvió a aludir a problemas al momento de propiciar el recambio de la “Generación Dorada”.

“Es una tendencia que venía proyectándose negativamente desde la segunda Copa América. Ahí el equipo empezó a bajar su rendimiento y no se hizo nada en ese momento para ir compensando, preparando más chicos. Hoy, no tenemos grandes jugadores en Europa. No tenemos un Alexis, no tenemos un Vidal, jugadores que tenían participación en las cinco ligas más importantes del mundo. Y muchos más, como Bravo o como otros, que llegaron a los grandes equipos que sueñan todos. Y eso influye en el rendimiento de la selección”, recalcó, aún dolido con ser el colista de las Eliminatorias.

“Yo creo que pudimos andar un poco mejor. Nuestra selección no es para estar última. Futbolísticamente, somos superiores a varios países y no se reflejó en los resultados de las clasificatorias”, remarcó Pablo Milad, apuntando a que han intentado abordar el tema.

“Venimos trabajando hace un par de años para cambiar. Esto no es de un año para otro. Requiere a lo menos seis u ocho años de trabajo. Ya empezamos hace más de tres con el Plan Nacional”, reflexionó, junto con abordar las pifias que recibió durante la final del Mundial Sub 20, junto con los gritos de “Milad ya se va”.

“Siempre van a cargar sobre la figura que aparece y da la cara. Eso es normal. Siempre es así y así lo asumo, pero nosotros cumplimos con todo lo que teníamos que hacer como dirigentes. Lo otro es que tendríamos que dirigir y jugar. Eso nos falta, nomás. Tenemos la conciencia tranquila”, recalcó, asegurando que se siente con capacidad para seguir al mando en Quilin.

“Tengo fuerza para mucho más, porque soy un deportista, soy un luchador y mi vida ha estado rodeada de adversidades de las que siempre he salido adelante. Por eso estoy trabajando, pensando no en mi período, sino en los que vienen”, comentó, descartando renunciar antes de finalizar su período a cargo de la ANFP.

“Yo tengo un compromiso. Fui elegido democráticamente, por 34 votos a 15. Tengo el apoyo de los clubes, que saben lo que he hecho, lo que he trabajado, porque a ustedes, los medios, no les interesa. Los clubes sí saben lo que he hecho y voy a seguir hasta el último día de noviembre de 2026 que me corresponde cumplir mi mandato. Y, claro, tengo el desafío de dejar ordenado esto de la separación de la ANFP y la Federación”, concluyó Pablo Milad.