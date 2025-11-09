O’Higgins solicitará recibir hinchas visitantes en decisivo encuentro ante la U de Chile / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

En O’Higgins viven horas de alegría luego de haber defendido con éxito su localía ante Ñublense, contra quienes llegaron a ir perdiendo 2-1 pese a tener 10 jugadores y aun así ganaron 4-2.

La victoria ante los de Chillan les permitió llegar a 50 puntos, manteniéndose a una unidad de la UC en la pelea por el Chile 2, que da acceso a la fase de grupos de Copa Libertadores.

El calendario, además, le tiene reservado un choque clave a los celestes tras la fecha FIFA, pues recibirán a la U de Chile, que también puede estar metido en dicha batalla si hoy domingo vencen a Deportes Limache.

Según información de ADN Deportes, lejos de buscar ventajas deportivas, la directiva de O’Higgins solicitará a la Delegación Presidencial de la región poder recibir hinchas azules en el estadio Codelco El Teniente.

Desde 2022 que la U de Chile no ha podido tener a su público en Rancagua debido a una serie de incidentes provocados por los más violentos cuando en 2021 el elenco universitario laico ejerció su localía ahí, en plena pelea por evitar el descenso.

Más allá de aquello, los actuales controladores del “Capo de Provincia” buscarán que haya hinchada visitante en El Teniente, solicitud que dependerá finalmente de la resolución que tome al respecto la autoridad regional.