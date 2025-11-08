;

VIDEO. La frase de Esteban Pavez que enfureció a los hinchas de Colo Colo: “Universidad Católica es la mejor institución de Chile”

El capitán de los albos volvió a estar en el centro de las críticas por una controversial opinión.

Javier Catalán

FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO

FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO / VICTOR HUENANTE

Esteban Pavez ha sido uno de los principales focos de críticas por parte de los hinchas de Colo Colo durante esta temporada. Su bajo rendimiento en la cancha y algunas declaraciones controversiales han provocado que el pueblo albo pierda la paciencia con él.

Ahora, el capitán del “Cacique” volvió a dejar una frase que encendió la furia de la fanaticada, esta vez al comparar al “Popular” con la Universidad Católica.

Las palabras se dieron en una conversación para el podcast del Sifup, donde Pavez compartió un almuerzo con Fernando “Chiki” Cordero, quien le preguntó cómo es portar la jineta de un club como Colo Colo y si lo había soñado antes de que ocurriera. Ante esto, el volante respondió: “Sí, me lo propuse, por ahí por el 2013 o 2014, me dije que quería ser el capitán del equipo más grande de Chile”.

El exvolante cruzado reaccionó con una leve mueca, lo que generó otro intercambio. “Para mí, la institución más grande del país es Católica”, dijo el “Chiki”, a lo que el colocolino contestó: “Estoy de acuerdo contigo. Es así y lo he dicho un par de veces, pero el equipo más grande de Chile es Colo Colo”.

Esta parte de la entrevista no tardó en viralizarse en redes sociales, donde los hinchas volvieron a disparar con todo contra Esteban Pavez, que esta tarde tendrá la oportunidad de vestir la camiseta alba, cuando visiten a la Unión Española a las 15:00.

