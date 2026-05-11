;

Los cinco imputados en el caso de la muerte de Franco Vargas salen de prisión preventiva tras reformalización

El Juzgado de Garantía de Arica precisó los cargos por apremios ilegítimos y cuasidelito de homicidio en la Brigada Huamachuco, mientras se definieron nuevas medidas cautelares para los exmilitares involucrados.

Mario Vergara

Los cinco imputados en el caso de la muerte de Franco Vargas salen de prisión preventiva tras reformalización

Los cinco imputados en el caso de la muerte de Franco Vargas salen de prisión preventiva tras reformalización

02:36

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Este lunes, el Juzgado de Garantía de Arica procedió a la reformalización de tres de los cinco imputados en el denominado “Caso Conscriptos”.

La audiencia tuvo como objetivo que la Fiscalía precisara los cargos ya imputados, sin añadir nuevos delitos, relacionados con la muerte del joven Franco Vargas y los apremios ilegítimos sufridos por otros soldados en la Brigada Huamachuco de Putre.

Revisa también:

ADN

En la instancia, el tribunal decretó la ampliación del plazo de investigación en 60 días adicionales, sumándose a los 120 días otorgados previamente. La medida busca fortalecer los antecedentes de cara al juicio oral, el cual se proyecta para el segundo semestre de 2026.

Estado de las Medidas Cautelares

Aunque inicialmente todos los exfuncionarios del Ejército involucrados quedaron bajo prisión preventiva en diciembre, sus medidas han variado con el avance del proceso:

  • Claudio Guajardo (exTeniente) y Manuel Zambrano (exCabo): Quedaron bajo arresto domiciliario total.
  • Bastián Troncoso (ExSubteniente): Quedó con arraigo nacional y firma mensual. Se le vincula a los hechos que afectaron a los soldados Lucas Gamboa y Byron Alarcón, quienes sufrieron lesiones de gravedad que terminaron en amputaciones.
  • Michael Fritz (exCapitán ): Se mantiene con arresto domiciliario total desde el 18 de febrero.
  • Bjorn Wohllk (ExTeniente): Mantiene arresto domiciliario nocturno tras un recurso de amparo acogido en marzo.

Reacción de la familia

Romy Vargas, madre de Franco, manifestó mantener la confianza en el proceso judicial, señalando que la reformalización es parte de una estrategia de la Fiscalía para asegurar que los delitos sean citados en tiempo y forma.

Los cargos que se persiguen, según cada caso individual, contemplan apremios ilegítimos, cuasidelito de homicidio y cuasidelito de lesiones graves.

Contenido patrocinado

Vacaciones de invierno 2026: Mineduc reitera cuándo parte el receso escolar en cada región

Vacaciones de invierno 2026: Mineduc reitera cuándo parte el receso escolar en cada región

Estabilidad, disfrute y seguridad emocional: Las claves del horóscopo para la tercera semana de mayo

Estabilidad, disfrute y seguridad emocional: Las claves del horóscopo para la tercera semana de mayo

¿Vendrán a Chile? Primavera Sound libera su cartel del 2026 con tremendos nombres internacionales

¿Vendrán a Chile? Primavera Sound libera su cartel del 2026 con tremendos nombres internacionales

NMIXX estrenó un documental sobre su paso en el Festival de Viña del Mar 2026: &#039;Glorioso&#039;

NMIXX estrenó un documental sobre su paso en el Festival de Viña del Mar 2026: 'Glorioso'

Alexis Sánchez emociona a todos con emotivas palabras y registros por el Día de la Madre: &#039;Siempre estaré ahí para ti&#039;

Alexis Sánchez emociona a todos con emotivas palabras y registros por el Día de la Madre: 'Siempre estaré ahí para ti'

¡Primer headliner! The Strokes confirma su regreso a Chile en Fauna Primavera 2026 y estas son las fechas del festival

¡Primer headliner! The Strokes confirma su regreso a Chile en Fauna Primavera 2026 y estas son las fechas del festival

Auditor impactó con su alocada travesía en 40 años de matrimonio en El Chacotero Sentimental: &#039;Me sacó a chuletas de la zona roja&#039;

Auditor impactó con su alocada travesía en 40 años de matrimonio en El Chacotero Sentimental: 'Me sacó a chuletas de la zona roja'

¡Vuelve la magia! The Beatles abrirá su primer museo oficial en la mítica azotea de Londres

¡Vuelve la magia! The Beatles abrirá su primer museo oficial en la mítica azotea de Londres

Los mejores looks de Sabrina Carpenter fuera de la alfombra roja

Los mejores looks de Sabrina Carpenter fuera de la alfombra roja

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad