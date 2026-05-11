El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Los cinco imputados en el caso de la muerte de Franco Vargas salen de prisión preventiva tras reformalización

Este lunes, el Juzgado de Garantía de Arica procedió a la reformalización de tres de los cinco imputados en el denominado “Caso Conscriptos”.

La audiencia tuvo como objetivo que la Fiscalía precisara los cargos ya imputados, sin añadir nuevos delitos, relacionados con la muerte del joven Franco Vargas y los apremios ilegítimos sufridos por otros soldados en la Brigada Huamachuco de Putre.

En la instancia, el tribunal decretó la ampliación del plazo de investigación en 60 días adicionales, sumándose a los 120 días otorgados previamente. La medida busca fortalecer los antecedentes de cara al juicio oral, el cual se proyecta para el segundo semestre de 2026.

Estado de las Medidas Cautelares

Aunque inicialmente todos los exfuncionarios del Ejército involucrados quedaron bajo prisión preventiva en diciembre, sus medidas han variado con el avance del proceso:

Claudio Guajardo (exTeniente) y Manuel Zambrano (exCabo): Quedaron bajo arresto domiciliario total .

Quedaron bajo . Bastián Troncoso (ExSubteniente): Quedó con arraigo nacional y firma mensual . Se le vincula a los hechos que afectaron a los soldados Lucas Gamboa y Byron Alarcón, quienes sufrieron lesiones de gravedad que terminaron en amputaciones.

Quedó con . Se le vincula a los hechos que afectaron a los soldados Lucas Gamboa y Byron Alarcón, quienes sufrieron lesiones de gravedad que terminaron en amputaciones. Michael Fritz (exCapitán ): Se mantiene con arresto domiciliario total desde el 18 de febrero.

Se mantiene con desde el 18 de febrero. Bjorn Wohllk (ExTeniente): Mantiene arresto domiciliario nocturno tras un recurso de amparo acogido en marzo.

Reacción de la familia

Romy Vargas, madre de Franco, manifestó mantener la confianza en el proceso judicial, señalando que la reformalización es parte de una estrategia de la Fiscalía para asegurar que los delitos sean citados en tiempo y forma.

Los cargos que se persiguen, según cada caso individual, contemplan apremios ilegítimos, cuasidelito de homicidio y cuasidelito de lesiones graves.