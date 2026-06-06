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Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 6 de junio, y quién transmite?

La agenda de encuentros del balompié nacional para este sábado contempla dos duelos de la Copa de la Liga, cuatro de la Primera B y tres más de la Segunda División.

Carlos Madariaga

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 6 de junio, y quién transmite?

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 6 de junio, y quién transmite? / ALEX CASTILLO/ AGENCIA UNO

Hoy, sábado 6 de junio, el fútbol chileno comienza el fin de semana con una agenda que contempla nueve partidos.

Dos encuentros son parte de la última fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga, cuatro son parte de la fecha 15 de la Primera B y tres más darán inicio a la jornada 10 de la Segunda División.

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Primera B

La programación del fútbol chileno hoy 6 de junio arrancará con dos choques en simultáneo desde las 12:30 horas. Uno será en el Chinquihue, donde Deportes Puerto Montt recibirá a Cobreloa. Jorge Oses será el árbitro del cotejo, que tendrá transmisión de TNT Sports.

El otro se jugará en el Luis Valenzuela Hermosilla, lugar en que Deportes Copiapó jugará ante Santiago Wanderers, con arbitraje de Cristián Droguett y transmisión de TNT Sports Premium.

Luego, desde las 20:30 horas, habrá otros dos partidos en paralelo. En uno, Deportes Iquique enfrentará a Deportes Recoleta en el Tierra de Campeones, con arbitraje de Francisco Gaggero y transmisión de TNT Sports Premium.

El otro será en el Bicentenario Iván Azócar, donde Rangers se medirá ante Deportes Santa Cruz. Diego Flores será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports.

Copa de la Liga

El grupo B del torneo tendrá su resolución a contar de las 18:00 horas, con dos choques en simultáneo y que serán transmisión de ADN Deportes. Uno será en el Claro Arena, donde Universidad Católica enfrentará a Cobresal con arbitraje de Franco Jiménez y transmisión en la plataforma HBO Max.

En tanto, Ñublense se medirá ante Universidad de Concepción en el Nelson Oyarzún de Chillán. Reiniero Alvarado será el juez del compromiso, que será transmisión por TV en la señal de TNT Sports Premium.

Segunda División

La tercera categoría del fútbol chileno comenzará a las 15:00 horas en el Municipal de La Pintana, donde Santiago City jugará ante Atlético Colina, con arbitraje de Agustín Valenzuela.

Luego, desde las 16:00 horas, en el Rubén Marcos Peralta, Provincial Osorno enfrentará a Deportes Linares. Brenda Cisternas será el juez del compromiso.

El cierre de jornada vendrá a las 18:00 horas, cuando Deportes Rengo enfrente a Lota Schwager en el Municipal de Rengo, con arbitraje de Yerko Vargas. Ninguno de estos compromisos tendrá transmisión de TV.

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