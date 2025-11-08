;

AUDIO. “Hay mucho show que hay que cortar”: Javier Correa y su desahogo tras convertir luego de tres meses en Colo Colo

El centrodelantero de los albos descartó haber enviado mensajes por la prensa a la directiva y se mostró tranquilo ante las críticas.

Carlos Madariaga

Javier Correa y la victoria ante Unión Española

Javier Correa y la victoria ante Unión Española

03:30

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Colo Colo se impuso a Unión Española en Santa Laura, manteniendo sus opciones de jugar la Copa Sudamericana en 2026.

El partido, además, le permitió a uno de los atacantes del “Cacique”, Javier Correa, poner fin a su sequía goleadora, pues no anotaba desde hace tres meses, cuando convirtió los dos tantos del empate con Huachipato, el 3 de agosto.

Revisa también:

ADN

“Te vas victorioso de un partido difícil y eso es lo importante (...) No había que subestimar al rival, vinimos a plantarnos de la mejor manera. No le deseo el mal a nadie, el fútbol da vuelta y nunca hay que reírse de los que están abajo. Ojalá se salven”, dijo en zona mixta, valorando la asistencia de Claudio Aquino.

Siempre buscamos esa jugada durante todo el torneo y esta vez tuvimos la suerte de que resultó”, aseguró Javier Correa, tranquilo por las críticas en su contra por la falta de gol.

“Los delanteros vivimos con eso. Por ahí toma mucha magnitud por el club en que estoy, se tiene que criticar a alguien, pero no pasa nada (...) Critican a Messi, Vidal, a todo el mundo. Nadie está exento. Hay mucho show que hay que cortar de una vez por todas”, sentenció el trasandino, desestimando que sus palabras de la semana pasada hayan sido un dardo a la directiva.

“No, son cosas que arman ustedes. Digo lo que pienso. Si le tengo que decir algo a alguien en la cara, lo haré en la cara. No tengo miedo a nadie, no tengo problema”, cerró Javier Correa en Santa Laura.

Contenido patrocinado

¿Cómo votar por &#039;La mañana de Pablo Aguilera&#039;?: Nominado al &#039;Mejor Programa Radial&#039; del Copihue de Oro 2025

¿Cómo votar por 'La mañana de Pablo Aguilera'?: Nominado al 'Mejor Programa Radial' del Copihue de Oro 2025

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

&#039;Gremlins 3&#039;: Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

'Gremlins 3': Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

El fenómeno del &#039;K-Pop Demons Hunters&#039; sigue en auge: la canción &#039;Golden&#039; recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

El fenómeno del 'K-Pop Demons Hunters' sigue en auge: la canción 'Golden' recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: &#039;Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo&#039;

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: 'Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad