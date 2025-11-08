Colo Colo se impuso a Unión Española en Santa Laura, manteniendo sus opciones de jugar la Copa Sudamericana en 2026.

El partido, además, le permitió a uno de los atacantes del “Cacique”, Javier Correa, poner fin a su sequía goleadora, pues no anotaba desde hace tres meses, cuando convirtió los dos tantos del empate con Huachipato, el 3 de agosto.

“Te vas victorioso de un partido difícil y eso es lo importante (...) No había que subestimar al rival, vinimos a plantarnos de la mejor manera. No le deseo el mal a nadie, el fútbol da vuelta y nunca hay que reírse de los que están abajo. Ojalá se salven”, dijo en zona mixta, valorando la asistencia de Claudio Aquino.

“Siempre buscamos esa jugada durante todo el torneo y esta vez tuvimos la suerte de que resultó”, aseguró Javier Correa, tranquilo por las críticas en su contra por la falta de gol.

“Los delanteros vivimos con eso. Por ahí toma mucha magnitud por el club en que estoy, se tiene que criticar a alguien, pero no pasa nada (...) Critican a Messi, Vidal, a todo el mundo. Nadie está exento. Hay mucho show que hay que cortar de una vez por todas”, sentenció el trasandino, desestimando que sus palabras de la semana pasada hayan sido un dardo a la directiva.

“No, son cosas que arman ustedes. Digo lo que pienso. Si le tengo que decir algo a alguien en la cara, lo haré en la cara. No tengo miedo a nadie, no tengo problema”, cerró Javier Correa en Santa Laura.