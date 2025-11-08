“El gol nos confundió”: la autocrítica de Garnero pese a volver a ganar con la UC / MACARENA CARVAJAL GARCÍAS/AGENCIA UNO

Daniel Garnero volvió a sonreír en la banca de la UC luego de imponerse por la cuenta mínima ante Deportes La Serena, valorando el regreso a los triunfos luego de perder la semana pasada con O’Higgins.

“Empieza una etapa donde los partidos son cada vez más determinantes para todos. Hay muchas instancias muy importantes. Todos los equipos juegan por algo”, planteó el argentino, incómodo con cómo se dio el desarrollo del juego.

“Sabíamos que iba a ser difícil. En el primer tiempo lo hicimos bien, generamos ocasiones. En el segundo pareciera que el gol nos hubiera confundido, no pudimos sostener la pelota, nos costó mucho administrarla ofensivamente, ser más agresivos. Se hizo un partido trabado, con el resultado abierto. El gol nos confundió, en vez de darnos tranquilidad, nos costó mucho”, recalcó Daniel Garnero, junto con lamentar la arremetida granate y la expulsión de Ignacio Pérez en los descuentos.

“Fuimos responsables de no administrar bien ese tramo del juego, con los espacios que se generaron debimos manejarlo mejor. Pudimos haber tenido mejor la pelota, hicimos una infracción innecesaria y terminó en expulsión. Lo atribuyo a cuestiones propias que tenemos que seguir mejorando, pero estamos en una buena racha y mientras ganemos, las cosas van a estar bien”, advirtió el ex DT de Paraguay, incómodo también con el hecho de no contar con plantel completo para lo que viene.

“Volvemos a perder un jugador, tenemos un plantel no muy amplio y toda baja nos duele”, recalcó, siendo honesto también ante la consulta de la prensa nortina por el hecho de no tener un “10″, la posición que él ocupó durante su época de jugador.

“No tenemos jugadores en el plantel con características de enganche, o lo tiran de media punta o doble cinco. Es un tema de formación, se forman pocos enganches”, cerró Daniel Garnero en La Serena.