Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 8 de noviembre, y quién transmite? / Agencia Uno

Hoy, sábado 8 de noviembre, el fútbol chileno comienza el fin de semana con una agenda que contempla siete partidos.

Cuatro de esos encuentros darán continuidad a la fecha 27 del Campeonato Nacional 2025, mientras que otros tres comenzarán la jornada 24 de la Segunda División Profesional.

Campeonato Nacional 2025

La programación del fútbol chileno hoy 8 de noviembre arrancará a las 12:30 horas, en La Portada, donde Deportes La Serena recibirá a la Universidad Católica, con arbitraje de Cristián Garay y transmisión de ADN Deportes, y por TV de TNT Sports Premium.

Luego, a contar de las 15:00 horas, Unión Española y Colo Colo medirán fuerzas en el Santa Laura. Héctor Jona será el juez del compromiso, que será transmisión de ADN Deportes y por TV de TNT Sports Premium.

La acción seguirá a las 17:30 horas, en el Municipal de La Cisterna, donde Palestino jugará ante el campeón, Coquimbo Unido, con arbitraje de Nicolás Gamboa y transmisión de ADN Deportes, y por TV de TNT Sports Premium.

El cierre de acción se dará desde las 20:00 horas, en el estadio Codelco El Teniente, donde O’Higgins enfrentará a Ñublense. Piero Maza será el árbitro del encuentro, que será transmisión de TNT Sports Premium.

Segunda División Profesional

La acción de la tercera categoría del balompié nacional arrancará a las 15:00 horas, cuando Real San Joaquín se mida ante Provincial Ovalle en el Municipal de Rengo, con arbitraje de Diego Yáñez y transmisión de La Liga 2D.

Tras ello, a contar de las 17:30 horas, Trasandino jugará ante Deportes Melipilla en el Regional de Los Andes. Diego Paredes será el juez del duelo, que será transmisión de La Liga 2D.

El cierre de acción vendrá a las 18:00 horas, en el Chiniquihue, donde Deportes Puerto Montt se consagrará campeón si gana o empata con Provincial Osorno. El juez del compromiso será Gustavo Ahumada y se podrá seguir a través de La Liga 2D.