Solo uno de los chilenos asoma como titular en el Superclásico de Argentina entre Boca Juniors y River Plate

Este domingo se jugará una nueva edición del Superclásico de Argentina entre Boca Juniors y River Plate, un duelo que promete estar cargado de emociones.

Por la fecha 15 del Torneo Clausura, los “Xeneizes” recibirán en La Bombonera a los “Millonarios”, donde solo uno de los chilenos que militan en ambos clubes apunta a ser titular.

Se trata de Carlos Palacios, el volante de los “Oro y Cielo”, quien, según informan desde TyC Sports, mantendría su lugar en el once inicial de Claudio Úbeda, pese a que Ander Herrera comienza a pisarle los talones en la rotación.

Por su parte, Williams Alarcón sigue sin convencer y continuará en el banco de suplentes, a la espera de una oportunidad en la segunda mitad.

En el caso de River Plate, Paulo Díaz sigue fuera de la consideración de Marcelo Gallardo y completaría su tercer partido consecutivo como alternativa, siendo totalmente desplazado por el canterano Lautaro Rivero.