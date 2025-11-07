Este sábado por la mañana de nuestro país, la Selección Chilena de Fútbol Sub 17 vivirá su segunda jornada por el Mundial de la categoría, instancia donde se verá las caras con Uganda.

Los pupilos de Sebastián Miranda jugaron un gran partido ante Francia en el debut, pero terminaron cayendo por dos pelotas detenidas de los europeos.

Es por lo mismo que las esperanzas están puestas en conseguir los primeros puntos ante los africanos, misión más que necesaria para seguir con vida en el Grupo K, a la espera de lo que pase entre Francia y Canadá una hora más tarde.

Chile vs. Uganda, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre la Selección Chilena de Fútbol Sub 17 y su par de Uganda. En TV, lo podrás ver en las pantallas de DSports, DGO, Pluto TV, Amazon Prime Video y Chilevisión.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de DSports, DGO, Pluto TV, Amazon Prime Video y Chilevisión.



Sábado 8 de noviembre

09:30 hrs | Chile vs. Uganda | Aspire Zone, Cancha 7, Rayán