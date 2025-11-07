;

PREVIA. Para seguir ilusionando: Chile enfrenta a Uganda en la segunda fecha del Mundial Sub 17 de Qatar

Los pupilos de Sebastián Miranda dejaron buenas sensaciones ante Francia, las que deberán ratificar frente a los africanos.

Gonzalo Miranda

Este sábado por la mañana de nuestro país, la Selección Chilena de Fútbol Sub 17 vivirá su segunda jornada por el Mundial de la categoría, instancia donde se verá las caras con Uganda.

Los pupilos de Sebastián Miranda jugaron un gran partido ante Francia en el debut, pero terminaron cayendo por dos pelotas detenidas de los europeos.

Es por lo mismo que las esperanzas están puestas en conseguir los primeros puntos ante los africanos, misión más que necesaria para seguir con vida en el Grupo K, a la espera de lo que pase entre Francia y Canadá una hora más tarde.

Chile vs. Uganda, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre la Selección Chilena de Fútbol Sub 17 y su par de Uganda, lo podrás seguir en vivo y directo junto al relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de DSports, DGO, Pluto TV, Amazon Prime Video y Chilevisión.

Recuerda que toda la acción del Mundial Sub 17 de Qatar lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Sábado 8 de noviembre

  • 09:30 hrs | Chile vs. Uganda Aspire Zone, Cancha 7, Rayán

