La autocrítica de Fernando Ortiz pese al triunfo de Colo Colo en Santa Laura: “No salió nada de lo que practicamos en la semana” / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Colo Colo ganó su segundo partido consecutivo como visitante en el Campeonato Nacional 2025 luego de imponerse a Unión Española.

Sin embargo, el partido no fue nada sencillo para el “Cacique”, tal como reconoció en zona mixta el entrenador albo, Fernando Ortiz.

“Quiero resaltar la entrega y el carácter de los jugadores, sobreponiéndose a tener un jugador menos. Si queríamos sacar el partido adelante, tenían que tener la actitud del segundo tiempo. No salió nada de lo que practicamos en la semana, pero así es el fútbol y se sacó adelante con mucho carácter”, enfatizó el argentino, autocrítico.

“No tuvimos un buen primer tiempo. Las cosas de entradas no salieron como esperábamos, había que sobreponerse con actitud y huevo, eso se vio en el segundo tiempo (...) Hay que sumar, de la manera que venimos haciéndolo, con buen juego. Ganamos dos partidos de visita. Sacamos el carácter, vamos prendidos para sacar puntos y meternos en la copa”, recalcó Fernando Ortiz, apuntando a la capacidad de los jugadores para imponerse con el tiro libre de Tomás Alarcón.

“No lo practicamos, pero sabíamos que al arquero le gustaba salir a cortar centros. La viveza de Tomás en verlo nos permitió sumar tres puntos”, comentó, junto con criticar la jugada que llevó a Jonathan Villagra a sumar su segunda amarilla.

“Es experiencia. Quiere controlar el balón, tendría que haber despejado, se lo dije ahora, pero todo es experiencia para un jugador joven que lo hacen bien”, cerró el director técnico de Colo Colo.