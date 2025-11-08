;

“Depende de nosotros”: la ilusión en Universidad Católica por quedarse con el “Chile 2″ tras vencer a Deportes La Serena

“Sabíamos que iba a ser difícil, ellos se están jugando su permanencia y venía en alza tras varios triunfos”, dijo Eugenio Mena tras vencer a los granates.

Javier Catalán

FOTO:MACARENA CARVAJAL GARCÍAS/AGENCIA UNO

FOTO:MACARENA CARVAJAL GARCÍAS/AGENCIA UNO / MACARENA CARVAJAL GARCÍAS/AGENCIA UNO

La Universidad Católica triunfó a domicilio ante Deportes La Serena y se afianzó, por al menos dos semanas más, en el segundo puesto del Campeonato Nacional.

Una de las figuras de la UC ante los granates fue Eugenio Mena, quien asistió en el único gol del encuentro a Fernando Zampedri y, tras el cotejo, analizó cómo se dio el duelo.

“Sabíamos que iba a ser difícil, Serena se está jugando su permanencia y venía en alza tras varios triunfos”, dijo el “Keno” en la transmisión de TNT Sports.

ADN

“El primer tiempo creamos bastantes chances y nos faltó el término de la jugada, un poco de fortuna también, pero sabíamos que en el segundo íbamos a tener alguna y menos mal salió el gol”, agregó el lateral izquierdo.

Además, se refirió al objetivo de clasificar al “Chile 2, donde mantienen una buena ventaja. “Nosotros también nos jugamos nuestra parte, que como decimos, depende de nosotros todavía. Contento por el triunfo, sabíamos que iba a ser luchado hasta el final y, gracias a Dios, nos pudimos quedar con los tres puntos que nos mantienen en carrera”, sentenció Eugenio Mena.

