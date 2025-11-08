La Roja se quedó con un amargo empate ante Uganda en la segunda fecha del Grupo K del Mundial Sub 17 de Qatar y deberá ir sí o sí por la victoria ante Canadá si quiere avanzar de ronda en el torneo.

Bruno Torres, capitán de Chile y autor del primer gol de la selección en lo que va de la Copa del Mundo, habló en zona mixta, donde expresó la amargura por el resultado, pero se mostró confiado de cara al duelo final ante los norteamericanos.

“Es una frustración muy grande que después de haber hecho un esfuerzo tan importante te metan un gol de táctica fija nuevamente. El partido pasado ya nos pasó que perdimos por dos pelotas paradas y ahora volvemos a perder puntos”, dijo el defensor de Colo Colo.

“Va más allá del rival. Sabíamos que Uganda buscaba el segundo palo, pero en este nivel hay que mantener la concentración los 90 minutos. Hay que dar el 110%, porque solo con el 100 no alcanza. Bajamos un poco y nos terminan costando puntos, pero el martes es una final y vamos a ir con todo”, añadió, reconociendo la gran debilidad del equipo en el balón parado.

Además, dejó un mensaje de ánimo para la jornada decisiva ante Canadá, este martes 11 de noviembre. “El martes es una final, no estamos del todo fuera. Este grupo está fuerte y preparado para lo que venga. Somos muy resilientes y estamos listos para imponernos a la adversidad. Presión no sentimos, miedo no tenemos; este equipo está para grandes cosas y el martes vamos a ir por los tres puntos para clasificar a la siguiente ronda”, cerró Bruno Torres.