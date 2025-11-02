;

Javier Correa explota por su falta de gol en Colo Colo y lanza explosiva frase: “Me chupa un h...”

Tras la victoria sobre Ñublense, el delantero respondió a las críticas por su nivel y puso en duda su futuro en los albos.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

Colo Colo consiguió este sábado un valioso triunfo 1-0 en su visita a Ñublense por la jornada 26 del Campeonato Nacional 2025, resultado que le permite seguir soñando con alcanzar un cupo a la Copa Sudamericana 2026.

Vicente Pizarro fue el encargado de anotar la única conquista del partido, a pesar de que los albos se generaron múltiples ocasiones, pero que no pudieron ser transformadas en gol.

Uno de los jugadores que más intentó fue Javier Correa. El delantero argentino volvió a ser titular y tuvo seis tiros totales, pero no se le abrió el arco. Tras el pitazo final, el ariete fue consultado por su falta de gol y respondió con un desafiante mensaje.

“Me da igual lo que digan, me da exactamente igual”, respondió en primera instancia. Sin embargo, el discurso rápidamente se elevó el tono.

“No, para que sepan no más. Me chupa un huevo lo que me digan. Sí, había ansiedad, porque venía mucho tiempo sin jugar y lo más importante era ganar”, agregó.

Además, Correa abordó su futuro en Colo Colo y dejó en duda lo que pase a fin de año, cuando termine contrato. “El año fue difícil y los dirigentes en diciembre tendrán que tomar decisiones, quién se queda, quién se va, ellos decidirán si estuvimos a la altura. Estamos abiertos a lo que sea”, sentenció.

“Yo digo lo que tiene que pasar. Es un club grande y hay que sacar conclusiones. Decidirán ellos si tengo que seguir o no”, sentenció.

