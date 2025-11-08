;

“Es muy frustrante”: el análisis de Miguel Ramírez tras su salida de Unión Española

El entrenador aseguró “no tener la fuerza” para dar pelea en el elenco hispano.

Carlos Madariaga

“Es muy frustrante”: el análisis de Miguel Ramírez tras su salida de Unión Española

“Es muy frustrante”: el análisis de Miguel Ramírez tras su salida de Unión Española / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Tras una larga reunión con la directiva luego de perder con Colo Colo, pese a jugar la última media hora con 10 jugadores, Miguel Ramírez se presentó a la conferencia de prensa en el Santa Laura para oficializar su salida del cargo.

“Me voy dolido porque dentro de lo que uno como líder trata de entregar lo mejor, está el profesionalismo y respeto por los jugadores, la directiva y siento que ya no tengo la fuerza para sacar el rendimiento que este equipo necesita. Es por eso que la relación con el club llega hasta hoy”, explicó, lamentando la falta de eficacia exhibida en el Santa Laura.

Revisa también:

ADN

Hicimos un muy buen primer tiempo, con mucho ataque y cero gol. Con un jugador más en el segundo, no tuvimos la capacidad de marcar la diferencia que se estaba viendo en el juego y la jerarquía de un equipo acostumbrado a estar en estas instancias nos pasó por arriba y nos metieron los goles”, señaló “Cheito”, que apenas alcanzó a estar 158 días en Unión Española.

En un 2025 más que complejo para Miguel Ramírez, considerando que también dirigió al otro club comprometido con el descenso, Deportes Iquique, reiteró su desazón por no obtener resultados positivos.

“Los dirigentes nos han entregado todas las herramientas para desarrollar un trabajo que nos permitiera ser el equipo que todos esperaban. Logramos una parte, jugar bien, pero los resultados y los detalles no nos acompañaron. Es muy frustrante para mí tener muy buenos partidos, pero sin el premio mayor, que son los tres puntos”, concluyó el DT de 55 años.

Contenido patrocinado

¿Cómo votar por &#039;La mañana de Pablo Aguilera&#039;?: Nominado al &#039;Mejor Programa Radial&#039; del Copihue de Oro 2025

¿Cómo votar por 'La mañana de Pablo Aguilera'?: Nominado al 'Mejor Programa Radial' del Copihue de Oro 2025

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

&#039;Gremlins 3&#039;: Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

'Gremlins 3': Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

El fenómeno del &#039;K-Pop Demons Hunters&#039; sigue en auge: la canción &#039;Golden&#039; recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

El fenómeno del 'K-Pop Demons Hunters' sigue en auge: la canción 'Golden' recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: &#039;Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo&#039;

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: 'Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad