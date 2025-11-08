“Es muy frustrante”: el análisis de Miguel Ramírez tras su salida de Unión Española

Tras una larga reunión con la directiva luego de perder con Colo Colo, pese a jugar la última media hora con 10 jugadores, Miguel Ramírez se presentó a la conferencia de prensa en el Santa Laura para oficializar su salida del cargo.

“Me voy dolido porque dentro de lo que uno como líder trata de entregar lo mejor, está el profesionalismo y respeto por los jugadores, la directiva y siento que ya no tengo la fuerza para sacar el rendimiento que este equipo necesita. Es por eso que la relación con el club llega hasta hoy”, explicó, lamentando la falta de eficacia exhibida en el Santa Laura.

“Hicimos un muy buen primer tiempo, con mucho ataque y cero gol. Con un jugador más en el segundo, no tuvimos la capacidad de marcar la diferencia que se estaba viendo en el juego y la jerarquía de un equipo acostumbrado a estar en estas instancias nos pasó por arriba y nos metieron los goles”, señaló “Cheito”, que apenas alcanzó a estar 158 días en Unión Española.

En un 2025 más que complejo para Miguel Ramírez, considerando que también dirigió al otro club comprometido con el descenso, Deportes Iquique, reiteró su desazón por no obtener resultados positivos.

“Los dirigentes nos han entregado todas las herramientas para desarrollar un trabajo que nos permitiera ser el equipo que todos esperaban. Logramos una parte, jugar bien, pero los resultados y los detalles no nos acompañaron. Es muy frustrante para mí tener muy buenos partidos, pero sin el premio mayor, que son los tres puntos”, concluyó el DT de 55 años.