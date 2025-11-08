;

VIDEOS. Deportes Puerto Montt gana el clásico para volver a la Primera B luego de dos años

Los “Hijos del Temporal” abrocharon el título de la Segunda División Profesional a tres fechas del final.

Carlos Madariaga

Deportes Puerto Montt gana el clásico para volver a la Primera B luego de dos años

Deportes Puerto Montt gana el clásico para volver a la Primera B luego de dos años / T@DPMChile

Este sábado se concretó el ascenso de Deportes Puerto Montt en la Segunda División Profesional 2025.

En la tercera máxima categoría del balompié nacional, los “Hijos del Temporal” precisaban vencer a Provincial Osorno con tal de abrochar el título.

Revisa también:

ADN

Por lo mismo, la expectativa era gigante en el Chiniquihue, donde cerca de 10 mil personas llegaron a seguir el clásico regional.

Así las cosas, los nervios se despejaron una vez que Harold Antiñirre, capitán del equipo y formado en el club, se hizo cargo de un penal al minuto 12 para abrir la cuenta en favor de Deportes Puerto Montt.

Al cierre del primer lapso, volvió a arremeter Harold Antiñirre para anotar el tranquilizador 2-0.

Ya en el tiempo complementario, los dirigidos de Jaime Vera lograron administrar la ventaja, pudiendo abrochar la victoria con la cual llegaron a 51 unidades, haciéndose inalcanzables para su escolta, Deportes Linares.

Con esto, Deportes Puerto Montt concretó su regreso a la Primera B, categoría de la cual descendió en 2023.

Contenido patrocinado

¿Cómo votar por &#039;La mañana de Pablo Aguilera&#039;?: Nominado al &#039;Mejor Programa Radial&#039; del Copihue de Oro 2025

¿Cómo votar por 'La mañana de Pablo Aguilera'?: Nominado al 'Mejor Programa Radial' del Copihue de Oro 2025

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

&#039;Gremlins 3&#039;: Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

'Gremlins 3': Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

El fenómeno del &#039;K-Pop Demons Hunters&#039; sigue en auge: la canción &#039;Golden&#039; recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

El fenómeno del 'K-Pop Demons Hunters' sigue en auge: la canción 'Golden' recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: &#039;Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo&#039;

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: 'Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad