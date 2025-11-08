Deportes Puerto Montt gana el clásico para volver a la Primera B luego de dos años / T@DPMChile

Este sábado se concretó el ascenso de Deportes Puerto Montt en la Segunda División Profesional 2025.

En la tercera máxima categoría del balompié nacional, los “Hijos del Temporal” precisaban vencer a Provincial Osorno con tal de abrochar el título.

Por lo mismo, la expectativa era gigante en el Chiniquihue, donde cerca de 10 mil personas llegaron a seguir el clásico regional.

Así las cosas, los nervios se despejaron una vez que Harold Antiñirre, capitán del equipo y formado en el club, se hizo cargo de un penal al minuto 12 para abrir la cuenta en favor de Deportes Puerto Montt.

🔥NO PODÍA SER OTRO QUE EL CAPITÁN🔥



Harold Antiñirre. El 14 de los Delfines. El Capitán del Velero. En un penal que importa, no sintió el peso y definió abajo tranquilo.



Harold Antiñirre. El 14 de los Delfines. El Capitán del Velero. En un penal que importa, no sintió el peso y definió abajo tranquilo.

Al cierre del primer lapso, volvió a arremeter Harold Antiñirre para anotar el tranquilizador 2-0.

🔥CAPITÁN CAPITÁN CAPITÁN ANTIÑIRRE🔥



Apareció de nuevo el referente. Picó desde mitad de cancha y definió de zurda ante la salida del arquero osornino para desatar la fiesta en el Chinquihue



Apareció de nuevo el referente. Picó desde mitad de cancha y definió de zurda ante la salida del arquero osornino para desatar la fiesta en el Chinquihue

Ya en el tiempo complementario, los dirigidos de Jaime Vera lograron administrar la ventaja, pudiendo abrochar la victoria con la cual llegaron a 51 unidades, haciéndose inalcanzables para su escolta, Deportes Linares.

Con esto, Deportes Puerto Montt concretó su regreso a la Primera B, categoría de la cual descendió en 2023.