Como bien dicta la historia, a La Roja le volvieron a marcar un gol en el último minuto que lapidó un triunfo importantísimo. Esta vez, Uganda fue el villano en la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial Sub 17.

Sebastián Miranda, entrenador de Chile, analizó la igualdad ante los africanos y comparó esta caída con otros históricos tropiezos de la selección nacional.

“Estamos tristes, porque si bien no hicimos un buen primer tiempo y jugamos al ritmo de ellos, nos fuimos ganando 1-0. En el segundo, cuando ya estaba el partido controlado, en la última jugada detenida, nuevamente nos termina costando un triunfo que duele muchísimo”, comenzó diciendo el DT.

“Estamos conscientes de que este punto puede ser muy importante el día martes, pero para que lo sea, tenemos que ganarle a Canadá y pelear nuestra chance. Espero que estemos al 100% para poder luchar por la clasificación”, agregó.

Miranda se acordó del Mundial 1998 y del palo de Pinilla

Al ser consultado sobre esta realidad de siempre recibir goles en el final de los partidos, el técnico aseguró: “Para nosotros nunca nada es fácil. Parece una frase cliché, pero cuando nos hicieron el gol, fue lo primero que pensé: ‘¿Por qué a nosotros siempre?’”.

“Se me vino a la cabeza el gol de Austria (Mundial 1998), el de Camerún (Sidney 2000), el palo de Pinilla (Mundial 2014)... se te vienen a la cabeza todas esas jugadas que uno dice: ‘A otros equipos no les pasa y a nosotros sí’. Pero ante la adversidad siempre hemos sido más fuertes”, continuó el exjugador de Unión Española.

Además, dejó un alentador mensaje a sus pupilos: “Si hay una característica que tiene este equipo, es la personalidad, las ganas y los deseos. Nosotros nos llamamos una familia, porque es un proceso que ha durado dos años y medio. Más allá de lo que pase, estoy convencido de que esta generación se está preparando de muy buena manera y va a representar al país muy bien en el futuro”, sentenció Sebastián Miranda.