Unión Española y Colo Colo se ven las caras por el Campeonato Nacional 2025 / VICTOR HUENANTE

Partido clave en Independencia. Este viernes arranca la jornada 27 del Campeonato Nacional, fecha que tendrá un choque de proporciones bíblicas en el Estadio Santa Laura: Unión Españole recibe a Colo Colo.

En el local nadie se imaginaban un cierre de año como el que están viviendo. En la penúltima posición, con 21 puntos, los ‘hispanos’ saben que necesitan sumar unidades con urgencia para no bajar a la Primera B, algo que no estaba en los planes de nadie.

Al frente estará un Colo Colo que, en su año Centenario, ha vivido también un suplicio. Los albos dieron vergüenza este 2025 y ahora solo deben conformarse con clasificar a Copa Sudamericana, cupo del cual están a cinco puntos, restando 12 en pelea.

