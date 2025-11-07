;

VIDEO. “Si alguien desconfía de su pueblo, el pueblo debe desconfiar de él”: Jara arremete contra Kast por uso de vidrio antibalas

En su cierre de campaña llevado a cabo en Concepción, la candidata oficialista criticó duramente al republicano. “Jamás me esconderé de ustedes”, dijo la exministra.

Martín Neut

Cierre de campaña de Jeannette Jara en Concepción

Cierre de campaña de Jeannette Jara en Concepción / Amaro Tapia

La candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara, encabezó este viernes su acto de cierre de campaña en la Plaza Independencia de Concepción.

En el acto combinó mensajes de esperanza con críticas directas a su principal contendor, José Antonio Kast, por el uso de un vidrio antibalas en su actividad en Viña del Mar.

Frente a cientos de simpatizantes, en su mayoría jóvenes, la exministra del Trabajo aseguró que “la presencia de ustedes hoy día acá les da sentido y razón a nuestro trabajo” y afirmó que tras meses de recorrido por el país se siente “lista y preparada para ser presidenta”.

Durante su discurso, Jara apuntó a las propuestas de Kast y del diputado Johannes Kaiser, señalando que “han puesto en peligro el PGU y las pensiones”, y advirtió que “Chile no crecerá si se revierten las conquistas sociales alcanzadas”.

Fuertes críticas a Kast

En el tramo final, la abanderada oficialista retomó la controversia por las medidas de seguridad del republicano.

“Por eso ustedes no me verán jamás con un vidrio antibalas, escondiéndome de ustedes. Porque si alguien desconfía de su pueblo, a lo mejor es hora de que el pueblo empiece a desconfiar de él”, lanzó, recibiendo aplausos.

La exministra cerró su intervención agradeciendo el apoyo recibido y proyectando su objetivo de llegar a La Moneda: “Ser portadora de sueños, de anhelos y de esperanza es algo que le da mucho sentido a mi trayectoria social y política. Y espero poder continuarlo a partir del 11 de marzo de 2026 junto a ustedes”.

