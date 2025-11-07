;

Identifican cuerpo calcinado hallado en San Vicente de Tagua Tagua: corresponde a joven desaparecida desde septiembre

Peritajes del Labocar confirmaron la identidad de la víctima, mientras se indagan otras posibles fosas y nuevos restos humanos en el lugar.

Un hallazgo ocurrido en medio de allanamientos por tráfico de drogas en San Vicente de Tagua Tagua, región de O’Higgins, derivó en una investigación por presunto homicidio múltiple.

En una fosa séptica fueron encontrados al menos dos cuerpos, uno de ellos calcinado y otro desmembrado, además de nuevas osamentas halladas durante las últimas horas.

El fiscal regional Aquiles Cubillos informó que “uno correspondería a una persona de sexo femenino y el otro presuntivamente es un cuerpo que se encuentra en partes, respecto del cual no tenemos todavía su identidad, ni el género”.

Según detalló, la data de muerte de una de las víctimas sería de aproximadamente un mes y la del otro cuerpo, de seis.

Revelan identidad de uno de los cuerpos

Horas más tarde, peritos del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) confirmaron que el cuerpo calcinado corresponde a Catalina González Rojas, joven de 25 años desaparecida desde septiembre.

Según sus familiares, alcanzó a llamarlos antes de perder contacto para advertir que estaba secuestrada y que le habían cortado el cabello.

El coronel Cristián Candia, jefe de Labocar, precisó que “al tener denuncias de presuntas desgracias, hay características particulares —como partes óseas, dentadura, vestimenta o tatuajes— que debemos cotejar en tiempo real para avanzar en las identificaciones”.

Las diligencias continuarán durante el fin de semana, mientras que cuatro detenidos vinculados al operativo serán formalizados el próximo martes, uno de ellos con orden de detención vigente por homicidio.

