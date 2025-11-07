No fue orden de Carabineros: podio antibalas de José Antonio Kast genera críticas desde la oposición hasta el oficialismo

El cierre de campaña de José Antonio Kast en Viña del Mar no pasó inadvertido.

El candidato del Partido Republicano apareció en el escenario detrás de un “cristal antibalas”, una medida que su comando atribuyó a razones de seguridad y no a una recomendación de Carabineros.

Desde la policía uniformada aclararon que el uso del vidrio blindado no fue sugerido por el Departamento de Protección de Personas Importantes (PPI), encargado de la seguridad de los presidenciables. “Carabineros cumple su misión bajo estrictos protocolos, sin comentar detalles por razones estratégicas”, señalaron.

Diversas críticas

La escena generó comentarios en la interna y críticas desde otros comandos. En el equipo de Evelyn Matthei (Chile Vamos), la diputada Ximena Ossandón cuestionó la imagen: “¿Cómo pretende gobernar Chile si le tiene miedo a su propia gente?”.

Por su parte, la abanderada del oficialismo, Jeannette Jara (PC), apuntó a La Tercera que “si uno quiere ser presidente del país, tiene que ser capaz de salir libremente a las calles. Yo no le tengo miedo a los chilenos, así que no voy a andar escondida detrás de una cápsula como lo hace Kast”.

Desde el Partido Republicano, su presidente Arturo Squella defendió la decisión, asegurando que se trata de “una medida necesaria para resguardar la integridad de quien puede ser el próximo presidente de Chile”.