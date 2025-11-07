;

No fue orden de Carabineros: podio antibalas de José Antonio Kast genera críticas desde la oposición hasta el oficialismo

El comando defendió la medida como precaución en su cierre de campaña en Viña del Mar, mientras Matthei y Jara cuestionaron la puesta en escena del candidato republicano.

Martín Neut

Cierre de campaña de José Antonio Kast

Cierre de campaña de José Antonio Kast / Pablo Ovalle Isasmendi

El cierre de campaña de José Antonio Kast en Viña del Mar no pasó inadvertido.

El candidato del Partido Republicano apareció en el escenario detrás de un “cristal antibalas”, una medida que su comando atribuyó a razones de seguridad y no a una recomendación de Carabineros.

Revisa también:

ADN

Desde la policía uniformada aclararon que el uso del vidrio blindado no fue sugerido por el Departamento de Protección de Personas Importantes (PPI), encargado de la seguridad de los presidenciables. “Carabineros cumple su misión bajo estrictos protocolos, sin comentar detalles por razones estratégicas”, señalaron.

Diversas críticas

La escena generó comentarios en la interna y críticas desde otros comandos. En el equipo de Evelyn Matthei (Chile Vamos), la diputada Ximena Ossandón cuestionó la imagen: “¿Cómo pretende gobernar Chile si le tiene miedo a su propia gente?”.

Por su parte, la abanderada del oficialismo, Jeannette Jara (PC), apuntó a La Tercera que “si uno quiere ser presidente del país, tiene que ser capaz de salir libremente a las calles. Yo no le tengo miedo a los chilenos, así que no voy a andar escondida detrás de una cápsula como lo hace Kast”.

Desde el Partido Republicano, su presidente Arturo Squella defendió la decisión, asegurando que se trata de “una medida necesaria para resguardar la integridad de quien puede ser el próximo presidente de Chile”.

Contenido patrocinado

¿Cómo votar por &#039;La mañana de Pablo Aguilera&#039;?: Nominado al &#039;Mejor Programa Radial&#039; del Copihue de Oro 2025

¿Cómo votar por 'La mañana de Pablo Aguilera'?: Nominado al 'Mejor Programa Radial' del Copihue de Oro 2025

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

&#039;Gremlins 3&#039;: Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

'Gremlins 3': Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

El fenómeno del &#039;K-Pop Demons Hunters&#039; sigue en auge: la canción &#039;Golden&#039; recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

El fenómeno del 'K-Pop Demons Hunters' sigue en auge: la canción 'Golden' recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: &#039;Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo&#039;

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: 'Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad