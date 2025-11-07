No ocurría desde el 2006: Presidente Gabriel Boric aterriza en Bolivia para asistir al cambio de mando de Rodrigo Paz

El Presidente Gabriel Boric arribó este viernes a La Paz para participar en la ceremonia de investidura del nuevo mandatario boliviano, Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Se trata del primer jefe de Estado chileno en asistir a un cambio de mando en Bolivia desde 2006, hace 19 años, cuando Ricardo Lagos presenció la asunción de Evo Morales.

El viaje del Mandatario se produce tras su paso por la Cumbre de Líderes de la COP30 en Belém do Pará, Brasil, y una breve escala en Iquique.

En la ceremonia, que se desarrollará este sábado en la Asamblea Legislativa Plurinacional, estará acompañado por la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente.

A través de un comunicado, Presidencia destacó que la presencia del Mandatario refleja “el fortalecimiento de la cooperación entre Chile y Bolivia”.

Una agenda bilateral

Entre los avances recientes de la agenda bilateral se mencionan la Hoja de Ruta Consular de 2022 y varios acuerdos firmados entre 2023 y 2024 “para fortalecer las acciones contra el crimen trasnacional organizado y la asistencia a víctimas de trata de personas”.

El texto también subraya la reactivación de instancias como el Comité de Frontera e Integración y la Mesa de Recursos Hídricos Transfronterizos, que marcan un nuevo impulso en la relación entre ambos países.

Rodrigo Paz, quien asumirá en reemplazo de Luis Arce, ha manifestado su intención de recomponer los lazos diplomáticos. “Voy a reabrir las relaciones con Chile”, aseguró durante su campaña.