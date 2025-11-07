Jeannette Jara descarta incluir a ministros en su comando: “No tenemos ese diseño considerado”

La candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara (PC), aclaró que no contempla sumar ministros del actual gobierno a su equipo de campaña en caso de avanzar a segunda vuelta en las Elecciones Presidenciales 2025.

Durante una conferencia de prensa realizada en Concepción, previo a su primer cierre de campaña, la exministra del Trabajo explicó que “no está considerado”.

Tras ser consultada sobre qué ministro le gustaría sumar a su comando, respondió de forma tajante: “No tenemos ese diseño considerado, entonces no le podría decir”.

Críticas a Kast por usar podio antibalas

Jara también volvió a cuestionar a su contendor José Antonio Kast (Republicanos), quien realizó su cierre de campaña en Viña del Mar detrás de un podio con vidrio antibalas.

Según la candidata comunista, esta medida busca “instalar miedo” entre la ciudadanía: “Si uno quiere ser presidente del país, tiene que ser capaz de salir libremente a las calles”, declaró.

Además, sostuvo que el uso del vidrio protector “no responde a ninguna alerta real de seguridad”, y acusó a Kast de “copiar a Donald Trump”. “Las copias siempre son más malas que los originales”, remató.

Para Jara, cerrar la campaña “de frente, junto a la gente y sin barreras” representa la confianza que busca transmitir a la ciudadanía. “El pueblo de Chile no merece más miedo, sino esperanza”, concluyó.