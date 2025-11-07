;

Miranda alerta a los jugadores de La Roja Sub 17 por la principal arma de Uganda: “Fue el goleador del equipo en las clasificatorias”

El técnico nacional analizó al próximo rival de Chile en el Mundial Sub 17.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images

Chile cayó ante Francia en su debut en el Mundial Sub 17 de Qatar y ahora tiene la obligación de conseguir un triunfo ante Uganda, por la segunda fecha de la fase de grupos.

El DT de La Roja Sub 17, Sebastián Miranda, analizó al rival en la previa del partido y reconoció que una de sus fortalezas es el juego aéreo. “El foco está en los pequeños detalles de las pelotas detenidas, pensando que es un aspecto del juego que Uganda maneja bien, por la estatura y la envergadura física de sus jugadores”, señaló.

“También hemos puesto mucho énfasis en las velocidades, porque Uganda es un equipo que juega muy directo y tiene un centrodelantero que fue el goleador del equipo en las clasificatorias de África y ha hecho goles en los partidos previos”, advirtió el entrenador chileno sobre el atacante James Bogere, la principal arma de la selección ugandesa.

Revisa también:

ADN

Además, explicó cómo tiene que jugar Chile para hacerle daño al combinado africano. “Queremos presionar arriba y ser protagonistas con el balón, pero Uganda también tiene sus virtudes, con gente muy rápida adelante, entonces tenemos que tomar ciertas precauciones. En vez de buscar los espacios a la espalda, tenemos que jugar al pie y ser más precisos para acercarnos al área y generar más remates”, afirmó.

Por último, Sebastián Miranda mencionó otro aspecto a mejorar respecto al partido pasado contra Francia. “Más allá de las oportunidades de gol que tuvimos ante Francia, fuimos muy imprecisos en el último tercio de la cancha y eso es lo que tenemos que mejorar”, concluyó.

Chile y Uganda se medirán este sábado 8 de noviembre, a partir de las 9:30 horas de nuestro país. Ambas selecciones son parte del Grupo K, junto con Francia y Canadá.

Contenido patrocinado

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco &#039;Toque&#039;

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco 'Toque'

Queda cada vez menos para el lanzamiento de &#039;LUX&#039; de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

Queda cada vez menos para el lanzamiento de 'LUX' de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

&#039;Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

'Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad