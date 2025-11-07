Miranda alerta a los jugadores de La Roja Sub 17 por la principal arma de Uganda: “Fue el goleador del equipo en las clasificatorias”

Chile cayó ante Francia en su debut en el Mundial Sub 17 de Qatar y ahora tiene la obligación de conseguir un triunfo ante Uganda, por la segunda fecha de la fase de grupos.

El DT de La Roja Sub 17, Sebastián Miranda, analizó al rival en la previa del partido y reconoció que una de sus fortalezas es el juego aéreo. “El foco está en los pequeños detalles de las pelotas detenidas, pensando que es un aspecto del juego que Uganda maneja bien, por la estatura y la envergadura física de sus jugadores”, señaló.

“También hemos puesto mucho énfasis en las velocidades, porque Uganda es un equipo que juega muy directo y tiene un centrodelantero que fue el goleador del equipo en las clasificatorias de África y ha hecho goles en los partidos previos”, advirtió el entrenador chileno sobre el atacante James Bogere, la principal arma de la selección ugandesa.

Además, explicó cómo tiene que jugar Chile para hacerle daño al combinado africano. “Queremos presionar arriba y ser protagonistas con el balón, pero Uganda también tiene sus virtudes, con gente muy rápida adelante, entonces tenemos que tomar ciertas precauciones. En vez de buscar los espacios a la espalda, tenemos que jugar al pie y ser más precisos para acercarnos al área y generar más remates”, afirmó.

Por último, Sebastián Miranda mencionó otro aspecto a mejorar respecto al partido pasado contra Francia. “Más allá de las oportunidades de gol que tuvimos ante Francia, fuimos muy imprecisos en el último tercio de la cancha y eso es lo que tenemos que mejorar”, concluyó.

Chile y Uganda se medirán este sábado 8 de noviembre, a partir de las 9:30 horas de nuestro país. Ambas selecciones son parte del Grupo K, junto con Francia y Canadá.